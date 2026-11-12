Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yalan tanıklık suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Sultan Nur Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Ulu, Gülter'in kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Bana intihar mektubu yazdırmıştır" dedi.

  • Yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanan Sultan Nur Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine intihar mektubu yazdırdığını ve 'Ben yanarsam seni de yakarım' diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.
  • Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında iştirak halinde kasten öldürme suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
  • Mahkeme, Güllü'nün ölümüne ilişkin kasten öldürme dosyasındaki hükmün kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi; Ulu hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı ve duruşma ertelendi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni ifadeler dikkat çekti. Yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanan Sultan Nur Ulu, mahkemede daha önce neden doğru ifade vermediğini anlatarak Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından baskı altında tutulduğunu iddia etti.

"BEN YANARSAM SENİ DE YAKARIM DEDİ"

Mahkemedeki savunmasında tehdit edildiğini ileri süren Ulu, "İlk başta doğruları söylemememin nedeni beni tehdit etmesidir. 'Ben yanarsam seni de yakarım' demiştir. Bana intihar mektubu yazdırmıştır. Bir keresinde arabayla giderken arabanın frenlerinin tutmadığını söyledi. Beni baskı altında tuttu" ifadelerini kullandı.

"SUÇU BENİM ÜZERİME ATABİLECEĞİNDEN KORKTUM"

Yaşadıklarını avukatına anlattığını belirten Sultan Nur Ulu, kendisine inanılmayacağının söylendiğini öne sürdü. Bu nedenle bir süre sessiz kaldığını savunan Ulu, "Suçu benim üzerime atabileceğinden korktum. Bu yüzden doğruları söyledim. Beraatimi istiyorum" dedi.

İKİ KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Duruşmada Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında iştirak halinde kasten öldürme suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çelik, yeni deliller ve ses kayıtlarına ilişkin inceleme sonuçlarının değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme, Güllü'nün ölümüne ilişkin kasten öldürme dosyasındaki hükmün kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi. Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırılırken duruşma ertelendi.

İlgili Haberler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözlerSes kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Güllü’nün ölümünde Sultan Nur Ulu, 'yalan tanıklık' suçundan hakim karşısına çıktıGüllü’nün ölümünde Sultan Nur Ulu, 'yalan tanıklık' suçundan hakim karşısına çıktı
Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacakGüllü soruşturmasında yeni gelişme! Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçundan yargılanacak
Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 120 sitede yayınlandı.
Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok

42 damat birden aynı düğüne geldi ama tek bir gelin bile gelmedi
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz25

Trump'ı açık açık adres verip tehdit ettiler: Vururuz
Galatasaray'da Osimhen krizi! Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı

Galatasaray'da Osimhen krizi! Başkan yardımcısı geri adım attı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf! İntihara teşebbüs etmiş

Süperstar intihara teşebbüs etmiş
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Antalya’dan alkışlarla uğurlandı

Antalya'ya damga vuran lider! Böyle uğurlandı
Antalya'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri'nin samimi anları

Antalya'da iki liderin samimi anları! El ele yürüdüler
Emine Erdoğan, 'Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda konuştu

Emine Erdoğan'dan lider eşlerine çağrı: Güçlerimizi birleştirelim
Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 ölü

Katliam gibi kaza: Kamyonettekilerin hepsi öldü
Karacabey sahilinde ele geçirilen 3,5 ton kaçak kum şırlanı denize geri bırakıldı

3,5 tonluk milli servet denize döküldü! Her biri altın değerinde
Trafikte yol kesip kimlik soran polise soruşturma açıldı

Trafikte yol kesip kimlik sordu! Polis hakkında soruşturma