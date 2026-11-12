Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni ifadeler dikkat çekti. Yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanan Sultan Nur Ulu, mahkemede daha önce neden doğru ifade vermediğini anlatarak Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından baskı altında tutulduğunu iddia etti.

"BEN YANARSAM SENİ DE YAKARIM DEDİ"

Mahkemedeki savunmasında tehdit edildiğini ileri süren Ulu, "İlk başta doğruları söylemememin nedeni beni tehdit etmesidir. 'Ben yanarsam seni de yakarım' demiştir. Bana intihar mektubu yazdırmıştır. Bir keresinde arabayla giderken arabanın frenlerinin tutmadığını söyledi. Beni baskı altında tuttu" ifadelerini kullandı.

"SUÇU BENİM ÜZERİME ATABİLECEĞİNDEN KORKTUM"

Yaşadıklarını avukatına anlattığını belirten Sultan Nur Ulu, kendisine inanılmayacağının söylendiğini öne sürdü. Bu nedenle bir süre sessiz kaldığını savunan Ulu, "Suçu benim üzerime atabileceğinden korktum. Bu yüzden doğruları söyledim. Beraatimi istiyorum" dedi.

İKİ KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Duruşmada Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında iştirak halinde kasten öldürme suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çelik, yeni deliller ve ses kayıtlarına ilişkin inceleme sonuçlarının değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme, Güllü'nün ölümüne ilişkin kasten öldürme dosyasındaki hükmün kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi. Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırılırken duruşma ertelendi.

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