Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yalova'daki Samanlı Dağları'nda bulut denizi dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'daki Samanlı Dağları'nda Soğören köyü mevkiinde bulutların dağları örtmesiyle oluşan manzara dronla görüntülendi. Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde beyaz bulutların dağların üzerini örtmesi ve bulutlar arasından ormanlık alanların görünmesi dikkat çekti.

Yalova'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Samanlı Dağları, bu kez bulutların oluşturduğu eşsiz manzarayla dikkat çekti. Soğören köyü mevkiinde dron ile kaydedilen görüntülerde, dağların üzerini kaplayan yoğun bulut tabakası ve bulutların arasından yer yer görünen ormanlık alanlar görsel şölen oluşturdu.

Yalova'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Samanlı Dağları'nda ortaya çıkan manzara, adeta bulut denizini andırdı. Gökyüzünde uzanan bulut tabakaları ile dağların üzerinde biriken yoğun bulutların oluşturduğu görüntüler, doğanın etkileyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Dron kamerasıyla havadan kaydedilen görüntülerde, beyaz bulutların dağların üzerini örtmesi, bulutların arasından ormanlık alanların görünmesi ve gökyüzündeki farklı bulut katmanlarının oluşturduğu manzara dikkat çekti.

Soğören köyü mevkiinde kaydedilen görüntüler, Samanlı Dağları'nın yalnızca yeryüzündeki değil, gökyüzünden bakıldığında da ne kadar etkileyici doğal güzelliklere sahip olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı19

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Tayland'da korkunç yangın! 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Turizm merkezinde facia! Bilanço hayli ağır
43 maçlık seri bitti! İngiltere, İspanya'yı 5 gollü maçta devirdi

İspanya-İngiltere maçında tam 5 gol çıktı! İşte kazanan
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı22

5 dakikada 500 bin lira kazandı! Sonrasında yaptığına bakın
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı