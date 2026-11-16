Yalova'daki Samanlı Dağları'nda bulut denizi dronla görüntülendi

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Yalova'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Samanlı Dağları, bu kez bulutların oluşturduğu eşsiz manzarayla dikkat çekti. Soğören köyü mevkiinde dron ile kaydedilen görüntülerde, dağların üzerini kaplayan yoğun bulut tabakası ve bulutların arasından yer yer görünen ormanlık alanlar görsel şölen oluşturdu.

Yalova'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Samanlı Dağları'nda ortaya çıkan manzara, adeta bulut denizini andırdı. Gökyüzünde uzanan bulut tabakaları ile dağların üzerinde biriken yoğun bulutların oluşturduğu görüntüler, doğanın etkileyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Dron kamerasıyla havadan kaydedilen görüntülerde, beyaz bulutların dağların üzerini örtmesi, bulutların arasından ormanlık alanların görünmesi ve gökyüzündeki farklı bulut katmanlarının oluşturduğu manzara dikkat çekti.

Soğören köyü mevkiinde kaydedilen görüntüler, Samanlı Dağları'nın yalnızca yeryüzündeki değil, gökyüzünden bakıldığında da ne kadar etkileyici doğal güzelliklere sahip olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı