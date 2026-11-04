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Mustafa Pehlivan, Yalova Kent Konseyi 8. dönem başkanlığına 122 oyla seçildi

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Mustafa Pehlivan, Yalova Kent Konseyi 8. dönem başkanlığına 122 oyla seçildi
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Yalova Kent Konseyi 8. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçimini Mustafa Pehlivan kazandı. Üçüncü tur oylamasında Pehlivan 122, Vedat Babaoğlu 64 oy aldı ve Pehlivan Kent Konseyi'nin 8. dönem başkanı oldu.

Yalova Kent Konseyi 8. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminde Mustafa Pehlivan, 122 oy alarak Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Yalova Kent Konseyi 8. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurulu, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Altı adayın yarıştığı genel kurulda, Kent Konseyi'nin yeni dönem başkanını belirlemek üzere delegeler sandık başına gitti.

Genel kurul, divan kurulunun oluşturulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Başkan adayları konuşmalarında ortak akıl, katılımcı yönetim ve Yalova'nın geleceğine yönelik projelerini anlattı.

Adaylardan Mustafa Pehlivan, konuşmasında genel kurulun Yalova'yı temsil eden önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek, "Burası Yalova'nın nabzının attığı bir salon. Burada alınacak kararlar çok önemli. Derneklerimiz ve temsil ettiğimiz kurumlar aracılığıyla Yalova'da yaşayan yaklaşık 320 bin insanı temsil ediyoruz. Kim kazanırsa kazansın o adayımızın arkasındayım. İnşallah çıkan sonuç hepimizin hayrına olur" dedi.

İlk tur oylamasının ardından bazı adayların yarıştan çekilmesiyle seçim iki aday arasında devam etti. Üçüncü tur oylamasında Mustafa Pehlivan 122, Vedat Babaoğlu ise 64 oy aldı. Böylece Pehlivan, Yalova Kent Konseyi'nin 8. dönem başkanı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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