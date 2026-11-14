Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü futsal takımı finalde 3-1 yenilerek ikinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü futsal takımı finalde 3-1 yenilerek ikinci oldu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü futsal takımı, Yalova'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Türkiye Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı. Finalde İstanbul şampiyonuna 3-1 yenilen takım, sakatlıklar ve yoğun maç programı nedeniyle eksik kadroyla mücadele etti.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü futsal takımı, Yalova'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Türkiye Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.

Yalova'da gerçekleştirilen şampiyonaya 8 kişilik kadroyla katılan Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü takımı, güçlü rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi.

Yarı finalde Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımıyla karşılaşan Tekirdağ ekibi, zorlu mücadeleyi kazanarak adını finale yazdırdı.

Finalde İstanbul şampiyonuyla karşılaşan Tekirdağ temsilcisi, sakatlıklar ve yoğun maç programının getirdiği yorgunluk nedeniyle eksik kadroyla mücadele etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında bir oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle sahada eksik kalan Tekirdağ ekibi, mücadeleyi 3-1 kaybederek şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Takım kaptanı Zafer Soykırlı, yaptığı açıklamada, mütevazı kadrolarıyla Türkiye finaline yükselmenin önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Turnuva boyunca takım ruhu, dayanışma ve centilmenliği ön planda tuttuklarını ifade eden Soykırlı, kendilerine destek veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar'a, sendika temsilcilerine, teknik heyete ve takıma destek olanlara teşekkür etti.

Söykırlı, elde ettikleri ikinciliğin inanç, fedakarlık ve dayanışmanın sonucu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu29

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev tanker yolcu gemisine çarptı! 129 yolcu için kurtarma operasyonu

Dev tankerin çarptığı yolcu gemisi saniyeler içinde suya gömüldü
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş44

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
İngiltere'deki ABD üslerinde en üst düzey alarm! Sirenler çaldı11

Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Hollanda'dan Yunanistan'a tarihi hezimet! Tam 7 gol attılar

Komşuya tarihi hezimet! Hollanda gol olup yağdı
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalgada 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Karaman'da korku dolu anlar! Pencereden atlamak isteyen kadını polis son anda kurtardı

Sokakta nefesler tutuldu, herkes o anı bekledi