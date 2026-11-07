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Yalova'da 2 çocuk koruyucu ailelerinin yanına programla yerleştirildi

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Yalova'da 2 çocuk koruyucu ailelerinin yanına programla yerleştirildi
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Yalova'da koruyucu aile hizmetleri kapsamında düzenlenen programla 2 çocuk, koruyucu ailelerinin yanına yerleştirildi. İl Müdürü Seçkin Bilici ile imzalanan sözleşmelerle bir çocuk aynı aileye süreli statüyle verilirken, tek ebeveynli aile de ikinci çocuğu yanına aldı.

Yalova'da koruyucu aile hizmetleri kapsamında 2 çocuk, düzenlenen programla koruyucu ailelerinin yanına yerleştirildi.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocukların koruyucu aile yanına yerleştirilmesine ilişkin sözleşmeler, İl Müdürü Seçkin Bilici ile aileler arasında imzalandı.

Program kapsamında, daha önce geçici koruyucu aile yanına yerleştirilen bir çocuk, uyum ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından aynı ailenin yanına süreli koruyucu aile statüsüyle yerleştirildi. Böylece aile, ikinci çocuğun da bakımını üstlendi.

Diğer yerleştirme kapsamında ise tek ebeveynli bir koruyucu aile, il dışından yürütülen işlemin ardından ikinci çocuğu da yanına aldı.

Ailelerle bir araya gelen Bilici, çocukların sevgi, güven ve aidiyet duygusunu yaşayabilecekleri bir aile ortamında büyümelerinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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