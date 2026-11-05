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Yalova Çınarcık'ta bebeğiyle darbedilen babanın davasında Adli Tıp sevki kararı çıktı

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Yalova Çınarcık'ta bebeğiyle darbedilen babanın davasında Adli Tıp sevki kararı çıktı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık bebeğiyle darbedildiği iddia edilen babanın davasının ikinci duruşmasında mahkeme, babanın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi. Sanığın adli kontrol tedbirinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde kucağındaki 14 aylık kızı İkra ile birlikte Muhammet Baca'nın (34) darbedildiği olaya ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Baca'nın yaralanmasının hayati tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Sanık Şener Ergin'in adli kontrol tedbirinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaşayan Baca ailesi ile aynı binada oturan Ergin ailesi arasında çocuk gürültüsü nedeniyle husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre, 20 Şubat'ta Muhammet Baca evine döndüğü sırada komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmanın ardından olay yerine jandarma ekipleri geldi. Eşi ve 14 aylık kızı İkra'nın da kapıya gelmesi üzerine kızını kucağına alan Baca, Servet Ergin'in kardeşi Şener Ergin'in saldırısına uğradı. Olayda Muhammet Baca'nın burnu kırılırken, İkra bebeğin kafatasında 3 çatlak oluştuğu ve sağ gözünden yaralandığı belirlendi. Olayın ardından tutuklanan Şener Ergin hakkında 12 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ergin, ilk duruşmanın ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

'YARGILAMA TARAFSIZ YAPILMADI'

Duruşmada söz alan Muhammet Baca, dosyaya daha önce bakan hakim ile sanık müdafilerinin görüşmesinin araştırılmasını talep edip, önceki yargılamanın tarafsız yürütülmediğini öne sürdü. Kamera kayıtlarının sanığın ağabeyiyle birlikte karakolda izlendiğini iddia eden Baca, bunun nasıl gerçekleştiğinin araştırılmasını istedi. Dosyaya sunduğu belgelerde yer alan, olayı gören bir kadının neden tehdit edildiğinin de araştırılmasını talep eden Baca, sanığın ağabeyinin mahkemede yeminli beyanda bulunmasına rağmen dosyaya sunduğu mesajlarda gerçeğe aykırı ifadelerinin bulunduğunu iddia etti.

KAMERA KAYITLARININ TAMAMI İSTENDİ

Baca'nın avukatı Aycan Talay Sevsay ise bina dışında bulunan güvenlik kamerasına ait görüntülerin dosyada yer almadığını belirterek, var olduğu ifade edilen ancak dosyaya girmeyen kamera kaydının bulunmasını talep etti. Söz konusu görüntülere ulaşılamaması halinde kayıtların kaybolmasında sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Sanık Şener Ergin ise duruşmada beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Muhammet Baca'nın yaralanmasının hayati tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine, sanığın adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Ayrıca Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı'na müzekkere yazılarak, olayla ilgili tüm kamera görüntülerinin gönderilmesinin istenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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