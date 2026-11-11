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Yalova-Bursa kara yolundaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Yalova-Bursa kara yolundaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Yalova-Bursa kara yolunda faaliyet gösteren bir iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin ölçümlerinde kimyasal sızıntıya rastlanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yalova'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalova- Bursa kara yolunda faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde kimyasal sızıntıya rastlanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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