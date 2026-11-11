19 kişinin öldüğü Ermeç Apartmanı davasında 6 sanığa savunma süresi verildi

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Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesinden talep edilen bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirterek, sanıklara rapora ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verdi.

Duruşma, 16 Aralık'a ertelendi.

Dava süreci

6 Şubat 2023'teki Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Battalgazi ilçesi Salköprü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı yıkılmış, enkaz altında kalan 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Apartmanın müteahhitleri A.G. ve H.H.E, teknik uygulama sorumlusu M.T. ile belediye görevlileri A.Y, A.Ö. ve D.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA