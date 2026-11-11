Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler

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Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma sonunda Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu Gülter, 9 Ekim 2026'da "Üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ AYRI UZMAN RAPORU HAZIRLANDI

Güllü'nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, ev içi güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin iki ayrı ses inceleme raporu hazırlattı.

28 Ekim 2026 tarihli bilimsel mütalaa raporu, avukatların talebi üzerine adli ses ve görüntü incelemeleri, adli bilimler ve kriminalistik incelemeler alanında uzman bir bilirkişi tarafından hazırlandı. İkinci uzman görüşü ise 6 Kasım'da ses mühendisi ve müzik prodüksiyonu alanında çalışan Mustafa Arapoğlu tarafından düzenlendi.

Her iki raporda da olay öncesinde ve sırasında kaydedildiği belirtilen konuşmaların çözümlenmesine yer verilirken, bazı ifadelerin hangi kişiye ait olduğu ve ne söylendiği konusunda farklı değerlendirmeler yapıldı.

"BEN KAPATTIM KAMERALARI" SÖZLERİ KAYIT DÖKÜMÜNDE

Mustafa Arapoğlu tarafından hazırlanan raporda, konuşmalar dakika ve saniye cinsinden zaman damgalarıyla sıralandı. Kayıt dökümüne göre, 1 dakika 2. saniyede Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Nasılsın?" ifadesinin ardından, 1 dakika 4. saniyede "Abim kapattım kameraları", 1 dakika 8. saniyede ise "Ben kapattım kameraları" sözleri yer aldı.

Kaydın 1 dakika 51. saniyesinde Tuğyan'a atfedilen "Malkatayı istemişti. Öyle atıcam" sözlerinin ardından Sultan'ın 1 dakika 53. saniyede "Nasıl yani?" diye karşılık verdiği kaydedildi. Tuğyan'ın 1 dakika 54. saniyede "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" dediği, Sultan Nur Ulu'nun ise 1 dakika 57. saniyede "Git al" ifadesini kullandığı belirtildi.

Kayıt dökümünde 2 dakika 32. saniyede erkek sesinin "Sence korkutmaya mı çalışıyor", Sultan'ın ise 2 dakika 33. saniyede "Korkutmaya çalışıyor" dediği görüldü.

Kaydın 3 dakika 5. saniyesinde Güllü'ye atfedilen "Valla aşağı inmez", 3 dakika 8. saniyesinde ise "Bak manyaklara bak" ifadeleri yer aldı. 3 dakika 18. saniyede Tuğyan'ın "Gel gel" dediği, 3 dakika 21. saniyede Güllü'nün "Kız gelsene buraya" diye seslendiği, devamında ise şarkıya eşlik edildiği kaydedildi.

KAYITLARDA SULTAN'IN "AT" DEDİĞİ İDDİASI

Raporda, 3 dakika 40. saniyede Tuğyan'a atfedilen "Elini de bırakmıyor muydu ki" sözlerinin ardından, 3 dakika 41. saniyede Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ifadesinin bulunduğu belirtildi. Aynı konuşmanın devamında 3 dakika 45. saniyede "Bırak" sözünün kayda geçtiği aktarıldı.

Kayıt dökümünde 3 dakika 49. saniyede Tuğyan'ın "Kes kız" dediği belirtildi. 4 dakika 2. saniyede Sultan'a atfedilen "Beni izliyo beni izliyo" sözlerinin ardından, 4 dakika 5. saniyede Tuğyan'ın güldüğü, 4 dakika 8. saniyede ise Sultan'ın "At" dediği kaydedildi.

Kaydın 4 dakika 29. saniyesinde Tuğyan'a atfedilen "Özür dile", 4 dakika 31. saniyesinde "Telefonu aç" sözleri yer aldı. 4 dakika 56. saniyede Tuğyan'ın "Atla camdan", 4 dakika 58. saniyede "Aç köpek" dediği, 5. dakikada ise "Anne bak" ve 5 dakika 2. saniyede "Aç" ifadelerinin kaydedildiği belirtildi.

Ses dökümünün son bölümünde 5 dakika 10. saniyede Güllü'ye atfedilen bir hakaretin, 5 dakika 11. saniyede ise Tuğyan'ın gülme sesinin bulunduğu aktarıldı. Kaydın 5 dakika 22. saniyesinde Güllü'ye atfedilen "Ah" sesinin ardından 5 dakika 24. ve 26. saniyelerde çarpma sesleri kaydedildi. 5 dakika 29. saniyede Tuğyan'a atfedilen "Koş annem yok, koş" sözleri raporda yer aldı.

İKİNCİ RAPORDA 20 SES KAYDI İNCELENDİ

Adli ses ve görüntü incelemeleri, adli bilimler ve kriminalistik incelemeler alanında uzman bilirkişi tarafından hazırlanan 28 Ekim 2026 tarihli raporda ise dosya kapsamında taşınabilir bellek içerisinde bulunan 1 dakikalık 20 ses kaydı ile Güllü'nün sesinin bulunduğu kayıtların incelendiği belirtildi.

Orijinal kayıtların bütünlüğünün korunması amacıyla doğrudan değişiklik yapılmadığı, analizlerin kopyalar üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. İncelemede uluslararası adli ses inceleme standartları doğrultusunda işitsel analiz, akustik ve spektrografik analiz ile gürültü giderme ve filtreleme yöntemlerinin kullanıldığı belirtildi.

İkinci raporun transkripsiyon bölümünde de dikkat çeken ifadeler sıralandı.

Kaydın 2 dakika 52. saniyesinde Güllü'ye atfedilen "Herkes tamam mı?", 2 dakika 55. saniyesinde Tuğyan'a atfedilen kısık sesle "Herkes tamam" ve 2 dakika 57. saniyesinde Güllü'ye atfedilen "O ne lan?" sözleri yer aldı.

3 dakika 5. saniyede "Valla aşağı inmez", 3 dakika 8. saniyede "Bak manyaklara bak" ifadelerinin bulunduğu raporda, 3 dakika 14. saniyede "Ay eşek", 3 dakika 18. saniyede "Gel gel", 3 dakika 21. saniyede ise "Kız gelsene buraya" sözleri kaydedildi.

3 dakika 41. saniyede Güllü'ye atfedilen "Bırak beni", 3 dakika 45. saniyede "Bırak" ifadeleri de dökümde yer aldı. 4 dakika 2. saniyedeki konuşma ise "Neyi itiyor / neyi izliyor - beni itiyor / beni izliyor" şeklinde iki farklı olasılıkla yazıldı. Raporda bu sözlerin konuşmacısı Tuğyan ya da Sultan olarak belirtildi.

Kayıt dökümünün devamında 4 dakika 25. saniyede erkek sesine atfedilen "Hayır", 4 dakika 27. saniyede "Görmek istemiyorum", 4 dakika 30. saniyede Tuğyan'a atfedilen "Özür dile" ve 4 dakika 35. saniyede Sultan'a atfedilen "Ben görmesini istiyorum" sözleri yer aldı.

4 dakika 57. saniyede erkek sesine atfedilen "Atla camdan", 4 dakika 58. saniyede Tuğyan'a atfedilen "Aç köpek, sen defol", 5 dakika 1. saniyede "Annem atsın" ve 5 dakika 2. saniyede "Anne bak at şunu" ifadeleri kaydedildi.

İkinci raporun son bölümünde 5 dakika 24. saniyede çarpma ve sürgü sesi, 5 dakika 26. saniyede ise çarpma ve "ah" sesi bulunduğu belirtildi. 5 dakika 29. saniyede Tuğyan'a atfedilen "Koş", 5 dakika 31. saniyede "Annem atlamış" sözlerinin ardından 5 dakika 47. saniyede Çiğdem'e atfedilen "Tuğyan", 5 dakika 54. saniyede ise "Abi sen…" ifadesinin yer aldığı kaydedildi.

Raporda kaydın Tuğyan'ın "Anne, anne" diye bağırması ve çığlık sesleriyle sona erdiği belirtildi.

KAYITLARDAKİ ERKEK SESİ KİME AİT?

Raporda, ses kaydında erkek sesine ait olduğu belirtilen konuşmalar da dikkat çekti. İlk uzman görüşünde kaydın 2 dakika 25. saniyesinde "Döndü banyodan?", 2 dakika 27. saniyesinde "Ortama göre bir şey", 2 dakika 32. saniyesinde ise "Sence korkutmaya mı çalışıyor?" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Kaydın 4 dakika 20. saniyesinde "Kapıyı kapat", 4 dakika 47. saniyesinde "Şeref yok", 4 dakika 54. saniyesinde "Atsın" ve 5 dakika 9. saniyesinde "Kapandım" sözleri kaydedildi.

Diğer uzman raporunda ise erkek sesine atfedilen 4 dakika 25. saniyede "Hayır", 4 dakika 27. saniyede "Görmek istemiyorum" ve 4 dakika 57. saniyede "Atla camdan" ifadeleri yer aldı.

Raporlarda erkek seslerinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit bulunmazken, Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu'na ait olabileceğini öne sürdü.

SİGARA İZMARİTİ İÇİN DNA İNCELEMESİ ÖNERİSİ

İkinci uzman görüşünün sonuç bölümünde, ses kayıtlarının teknik incelemesinin olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı vurgulandı.

Raporda, Güllü'nün kulak arkasındaki yaranın, olay yerinde bulunduğu bildirilen sigara izmaritinin, önceki bilirkişi raporlarının ve dosyadaki diğer maddi delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Özellikle sigara izmaritinin delil zinciri, muhafaza koşulları ve kontaminasyon olasılığı dikkate alınarak uygun görülmesi halinde DNA analizi yönünden incelenmesi önerildi. Kulak arkasındaki yaranın oluş mekanizmasının ve olayın gerçekleşme süreciyle ilişkisinin de uzmanlarca değerlendirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Uzmanlar, raporların yalnızca ses kayıtlarının teknik ve akustik incelemesini kapsadığını, olayın kesin oluş biçimi ve kişilerin hukuki sorumlulukları konusunda nihai takdirin mahkemeye ait olduğunu bildirdi.

İKİ İSİM HAKKINDA YENİ SUÇ DUYURUSU

Hazırlanan iki ayrı uzman raporunun ardından Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Avukatlar, Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında cinayete iştirak ettikleri iddiasıyla işlem yapılmasını talep etti. Suç duyurusunda, raporlarda yer alan erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olabileceği ileri sürüldü.

Ses kayıtlarındaki konuşmaların kimlere ait olduğu ve olayla bağlantıları konusundaki iddiaların adli makamlar tarafından değerlendirilmesi beklenirken, uzman raporlarında yer alan ifadelerin tek başına kişilerin suç işlediğini kanıtlamadığı vurgulandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı