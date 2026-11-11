Güllü’nün ölümünde Sultan Nur Ulu, 'yalan tanıklık' suçundan hakim karşısına çıktı

Sultan Nur Ulu'nun avukatı Erol Özgüç, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yapılan suç duyurusunun Tuğyan Ülkem Gülter'i ‘kurtarma operasyonu’ olarak adlandıran Özgüç, şu ifadelere yer verdi:

“Tuğyan'ı kurtarma operasyonu başlatmışlar. Artık darısı Güllü hanımı sevenlerin başına. Biz gereken mücadelemizi verdik. Adli kontrol kararı kaldırıldı. Mahkeme, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunun kesinleşmesini bekleme kararı verdi. Cinayet dosyasında yapamadıklarını bu dosyada yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şu andaki dosyaya sunulan belgeler ve deliller tamamen Tuğyan'ı kurtarmaya yönelik belgelerdir.”

"UZMAN RAPORLARIYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Tuğberk Gülter'in avukatı Rahmi Çelik, uzman raporlarıyla suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, “Tarafımızca yapılmış uzmanlık raporlarıyla suç duyurusunda bulunduk. Bu suç duyurusunda bizce şüpheler oluşmuştur. Bu suçlu veya suçsuz olduğu anlamına gelmez. Şüpheli bir durum olduğu için adli makamların bu şüpheyi gidermesi gerekir. O nedenle mahkemenin ağır cezadaki dosyanın kararını beklemesine yapmış olduğumuz suç duyurusunun sonucu beklenilmesini talep ettik. Meslektaşım, bu yapılan hamlenin ‘Tuğyan'ı kurtarma’ şeklinde beyanı oldu. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Yaptığımız suç duyurusunda iştirak halinde diyoruz" dedi.

"BİZ TÜM ANNELER VE GÜLLÜ HANIM ADINA BURADAYIZ"

Tuğberk Yağız Gülter’in avukatı Mert Erdoğan ise tüm anneler adına davayı devam ettirdiklerini belirterek, “Dosyaya daha sonra sunulan, Mustafa Arapoğlu Hoca tarafından verilen farklı teknik raporlar var. Bunlar yeni delil mahiyetindedir. Bu raporlar, kimseyi aklama ya da suçlama kastıyla hazırlanmamıştır. Öncelikle tüm anneler ve rahmetli Güllü adına bu dosyayı sonuna kadar devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Tuğberk Yağız Gülter de Sultan Nur Ulu’nun avukatı Erol Özgüç’ün duruşmada kendisine yöneltilen yapay zekayla yaptığı iddia edilen ‘Görüntüye sonradan ses kaydı eklenebilir mi?’ konuşmasıyla ilgili yazışmasını gündeme getirmesindeki beyanlarına katılmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Benim hakkımda söylenilen yapay zekayla olan yazışmalarımı, kendisini o yazışmaların öncesini ve sonrasını incelemeye davet ediyorum. İncelerse o yazışmaların nasıl ve neden olduğunu kendisi de anlayacaktır. Biz, duruşmada iştirak halinde olduğunu belirttik. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk şikayetçilerden biri benim. Kendisinin beyanlarına katılmıyoruz.”

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