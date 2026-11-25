Yalova'da apartmanın 6. kat balkonu çöktü, gece geç saatte olması faciayı önlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Süleymanbey Mahallesi'ndeki apartmanın 6. kat balkonunda gece geç saatlerde çökme meydana geldi; beton parçaları kaldırıma düştü. Bölgede kimsenin bulunmaması yaralanmayı önlerken, AFAD ekibi olay yerine sevk edilip incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Yalova'da bir binanın 6. kat balkonunda çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan apartmanın, 6. kat balkonunda çökme meydana geldi. Olayın gece geç saatlerde meydana gelmesi faciayı önledi. Balkondaki inşaat demirlerinde kopan beton parçaları kaldırımın üzerine düştü. O sırada bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine AFAD arama ve kurtarma ekibi, 1 kentsel arama kurtarma aracı ve 4 personel olay yerine sevk edildi. Olay yerinde emniyet ekipleriyle koordineli şekilde yapılan ilk değerlendirmelerde bina sakinlerine gerekli bilgilendirme yapıldı.
Binaya ilişkin incelemelerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.