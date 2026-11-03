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Ukrayna'ya ait İHA saldırısında kaptanı ölen ARINA A İstanbul Boğazı'ndan geçirildi

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Ukrayna'ya ait İHA saldırısında kaptanı ölen ARINA A İstanbul Boğazı'ndan geçirildi Haber Videosunu İzle
Ukrayna'ya ait İHA saldırısında kaptanı ölen ARINA A İstanbul Boğazı'ndan geçirildi
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Ukrayna'ya ait İHA saldırısında hasar alan ve kaptanının hayatını kaybettiği ARINA A gemisi, Trabzon açıklarından çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Boğaz gemi trafiğine kapatılırken gemiye Kıyı Emniyeti'ne ait 5 römorkör eşlik etti; gemi Yalova'daki tersaneye götürülecek.

Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava aracı (İHA) saldırısında ağır hasar alan ve kaptanının hayatını kaybettiği Panama bayraklı "ARINA A" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Trabzon açıklarından Marinsal III römorkörü tarafından çekilerek İstanbul'a getirilen 190 metre uzunluğundaki gemiye, boğaz geçişinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 5 römorkör daha eşlik etti. Geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Eylül 2026'da İstanbul'dan Rusya'ya gitmek üzere hareket eden Panama bayraklı "ARINA A" isimli kuru yük gemisi, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava aracının saldırısına uğrayarak ağır hasar aldı. Saldırıda geminin kaptanı Dmitry Zhitin ağır yaralanırken, daha sonra hayatını kaybetti. Gemide bulunan 25 mürettebat ise 7 Ekim 2026 tarihinde Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından tahliye edilerek karaya çıkarıldı.

Hasarlı gemi, Trabzon açıklarından Marinsal Shipping firmasına ait Marinsal III römorkörü tarafından çekilerek İstanbul Boğazı açıklarına getirildi. Yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 30,5 metre genişliğinde ve 6,2 metre drafta sahip geminin İstanbul Boğazı geçişi için geniş güvenlik önlemleri alındı.

6 römorkör eşliğinde boğazdan geçirildi

İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasının ardından hasarlı kuru yük gemisinin geçişi gerçekleştirildi. Marinsal III römorkörünün çektiği gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 10, Kurtarma 5, Kurtarma 7, Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 römorkörleri eşlik etti. Dev geminin römorkörler eşliğindeki boğaz geçişi dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Yalova'daki tersaneye götürülecek

Marinsal Shipping tarafından yapılan açıklamada, Trabzon'dan başlayan çekme operasyonunun Karadeniz'in değişken ve sert hava şartları altında gerçekleştirildiği belirtildi. Seyir boyunca rüzgar, dalga ve rota şartlarının yakından takip edildiği, gemi ve personel güvenliğinin ön planda tutulduğu ifade edildi.

İstanbul Boğazı geçişinin ilgili makamlar ve görevli römorkörlerle koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiği belirtilirken, hasarlı geminin Marinsal III römorkörü tarafından Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği öğrenildi. Trabzon'dan başlayan çekme operasyonunun geminin Yalova'daki teslim noktasına ulaştırılmasıyla tamamlanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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