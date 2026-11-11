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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı verdi. Uyarı, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale'yi kapsıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yarın aralarında İstanbul'un da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sarı kodlu uyarı verilen iller arasında İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale yer aldı.

Kaynak: AA
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