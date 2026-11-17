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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, (Konya, Karaman dışında), Karadeniz (Artvin dışında), Doğu Anadolu (Kars, Ardahan ve Iğdır dışına), Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Osmaniye çevreleri ve Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kıyı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyılarında, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Kaynak: İhlas Haber Ajansı