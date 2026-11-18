Meteoroloji İstanbul dahil 9 il için yarın sarı kodlu fırtına uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen fırtına nedeniyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ için ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yarın beklenen fırtına nedeniyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Genel Müdürlük tarafından yayımlanan meteorolojik uyarı haritasına göre, yarın Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA