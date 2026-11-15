Konya Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim'i uzatmalarda 105-100 yendi

Konya Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim'i uzatmalarda 105-100 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Ligi'nde 11. hafta, Konya Büyükşehir Belediyespor'un Fenerbahçe Gelişim'i 105-100, Yalova Haremspor'un da Finalspor'u 82-78 yenmesiyle tamamlandı. Konya normal süresi 90-90 biten maçı uzatmada kazandı; Yalova ise ilk devreyi 45-35 geride kapattığı karşılaşmayı çevirdi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. hafta maçları sona erdi.
Bugün oynanan ilk karşılaşmada Konya Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim'i ağırladı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 53-43 önde tamamlarken, normal süre 90-90 eşitlikle tamamlandı. Uzatma sonunda Konya Büyükşehir Belediyespor, salondan 105-100 galip ayrıldı.
Haftanın son maçında ise Yalova Haremspor, Finalspor'u konuk etti. 90. Yıl Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk devresini Finalspor, 45-35 önde kapatsa da Yalova Haremspor, karşılaşmayı 82-78 kazandı.