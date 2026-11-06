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Yalova Çiftlikköy'de itfaiye ekimde 133 su baskını dahil 221 olaya müdahale etti

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Yalova Çiftlikköy'de itfaiye ekimde 133 su baskını dahil 221 olaya müdahale etti
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Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında 221 olaya müdahale etti. Ekipler, yoğun yağışların etkili olduğu il genelinde 133 su baskınına müdahale etti, 49 trafik kazasında kurtarma çalışması yürüttü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye ekipleri, ekim ayında 221 olaya müdahale etti.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özellikle ekim ayının son haftasında il genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen 133 su baskınına müdahalede bulundu. Ekipler, 49 trafik kazasında da kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Ay boyunca 17 yangına müdahale eden itfaiyeciler, asansörde mahsur kalan vatandaşlar ile farklı noktalarda mahsur kalan kedileri kurtardı. İzmit Karayolu'nun Topçular mevkisi ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çıkan tır yangınlarına da müdahale eden ekipler, söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri ayrıca 7 sepet açma, yol yıkama ve su verme hizmeti sundu, 12 eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi. Üç iş yerinde ise yangın güvenliği önlemleri ve raporlama kapsamında çalışma yürütüldü.

Kaynak: AA
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