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Yalova'da av köpekleriyle takip edilen yaban domuzu ağıla girdi, tel örgüyü parçaladı

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Yalova'da av köpekleriyle takip edilen yaban domuzu ağıla girdi, tel örgüyü parçaladı Haber Videosunu İzle
Yalova'da av köpekleriyle takip edilen yaban domuzu ağıla girdi, tel örgüyü parçaladı
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Yalova'nın Kirazlı köyünde av köpekleriyle takip edilen yaban domuzu bir küçükbaş ağılına girerek tel örgüleri parçaladı. Koyunlar arasında paniğe yol açan olay güvenlik kamerasına yansıdı; ağılda hasar oluştu, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yalova'da av köpeklerinden kaçan dev yaban domuzu, girdiği küçükbaş hayvan ağılında ortalığı birbirine kattı. Metal tel örgüleri parçalayarak ağıla giren domuz, koyunların arasında paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlı köyünde izinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu köye yöneldi. Hızla bir küçükbaş hayvan ağılına dalan dev domuz, metal tel örgüleri zorlayarak parçaladı. Ağıldaki koyunların arasına giren yaban domuzu, hayvanların sağa sola kaçışmasına neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda domuzun tel örgüleri aşarak ağıla girdiği ve içeride yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

Tel örgüleri parçalayarak gözden kayboldu

Ağılda kısa süre kalan yaban domuzu, ardından hızla uzaklaşarak ormanlık alana kaçtı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ağılda hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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