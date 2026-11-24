Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde dere yatağının taşması sonucu mahsur kalan 3 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki derenin taşması sonucu 3 vatandaş bölgede mahsur kaldı. Vatandaşlar bölgeye sevk edilen AFAD arama ve kurtarma ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı