Yalova Çiftlikköy'de taşan derede mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle dere yatağı taştı. Taşkında mahsur kalan 3 vatandaş, bölgeye sevk edilen AFAD arama ve kurtarma ekibinin çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde dere yatağının taşması sonucu mahsur kalan 3 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki derenin taşması sonucu 3 vatandaş bölgede mahsur kaldı. Vatandaşlar bölgeye sevk edilen AFAD arama ve kurtarma ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı