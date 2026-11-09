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Yalova Çınarcık'ta taksiciler korsan taşımacılığa karşı konvoy yaptı, 3.870 lira ceza

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Yalova Çınarcık'ta taksiciler korsan taşımacılığa karşı konvoy yaptı, 3.870 lira ceza
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde taksiciler korsan taşımacılığa tepki için İskele Meydanı'nda açıklama yapıp konvoy oluşturdu. Başkan Kalfa, denetim artırılmasını isterken korsan araçları tercih eden yolculara 3 bin 870 lira ceza uygulandığını belirtti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde taksiciler, korsan taşımacılık ve izinsiz yolcu taşımacılığına tepki gösterdi.

Çınarcık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tahsin Kalfa öncülüğünde bir araya gelen taksiciler, İskele Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, korsan taşımacılığın yasal olarak faaliyet gösteren şoför esnafına haksız rekabet oluşturduğu belirtilerek, denetimlerin artırılması çağrısında bulunuldu.

Başkan Tahsin Kalfa, yıllardır vergisini ödeyen, ticari plakasına yatırım yapan ve emeğiyle geçimini sağlayan şoför esnafının hakkını korumak için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kalfa, korsan taşımacılığın teknolojiyle değil, haksız rekabetle ilgili bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir yasal yükümlülük altına girmeden yolcu taşımacılığı yapılması, ekmeğini bu meslekten kazanan esnafımıza haksızlıktır. Şoför esnafının ekmeğiyle oynanmasına sessiz kalmayacağız. Denetimler artırılmalı ve yasal çalışan esnafın hakkı korunmalıdır" dedi.

Korsan taşımacılık yapan araçları tercih eden yolculara 3 bin 870 lira cezai işlem uygulandığını belirten Kalfa, vatandaşlardan bu tür araçları gördüklerinde plakalarıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Basın açıklamasının ardından taksiciler, araçlarıyla ilçe merkezinde konvoy oluşturarak korsan taşımacılığa karşı tepkilerini ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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