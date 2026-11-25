YALOVA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV uçurumdan yuvarlanandı. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Termal ilçesine bağlı Üvezpınar mevkisinde meydana geldi. ATV ile seyir halinde olan bir kişinin uçurumdan yuvarlandığı ihbarı üzerine bölgeye Afad, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yalova AFAD Arama ve Kurtarma ekibi 8 personel, 3 arazi aracı ve 1 adet 8x8 amfibi araçla çalışmalara katıldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından uçurumda mahsur kalan sürücüye ulaşıldı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde UMKE ekipleri tarafından yapıldı. Ardından güvenli bölgeye taşınan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı