Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı. Törende yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, konuşmalarla devam etti. Programa Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Yusuf Topcan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz ve davetliler katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını belirterek, "Bir insanın hayatına dokunmak, bir milletin geleceğine yön vermek ve yarınlarına umut taşımaktır. Çünkü bir öğretmen bazen bir çocuğun dünyasını, bazen bir ailenin kaderini, bazen de bir toplumun geleceğini değiştirir" dedi. Öğretmenlerin geleceği hazırlayan ve toplumun öncüsü olan kişiler olduğunu ifade eden Yılmaz, eğitim sisteminde çağın ihtiyaçlarını karşılayan, milli ve manevi değerlerle beslenen, düşünen, sorgulayan, üreten ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da öğretmenlerin gününü kutlayarak, öğretmenliğin bir insanın hayatında iz bırakmak, çocukların dünyasına ışık olmak ve geleceğe uzanan umutlu yolları inşa etmek olduğunu belirtti. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere verdiği öneme değinen Usta, Atatürk'ün "Öğretmenler; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" sözünü hatırlatarak, "Bugün bizlere düşen görev, bu büyük mirası yaşatmak; aklın ve bilimin rehberliğinde düşünen, sorgulayan, üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Emekli olan öğretmenlere ise 'Hizmet Şükran Belgesi' takdim edilirken, program, lise öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı