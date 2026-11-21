Nesine 3. Lig'de 13. hafta gruplarda oynanan 8 maçla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Nesine 3. Lig'in 13. haftası gruplarda oynanan 8 maçla başladı. Günün maçlarında İnkılap Futbol, Yalova FK 77'yi 1-0; Gemlik Sümerbey Futbol, Bucaspor 1928'i 8-0 yendi; Kepezspor ise Etimesgutspor'a 1-3 yenildi.
Futbolda Nesine 3. Lig'in 13. haftası, gruplarda oynanan 8 maçla başladı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
1. Grup:
İnkılap Futbol- Yalova FK 77: 1-0
Küçükçekmece Sinopspor-Karadeniz Ereğli 1980: 4-1
Büyükçekmece Gücü FK-Gölcükspor: 2-3
Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor: 3-1
2. Grup:
Gemlik Sümerbey Futbol- Bucaspor 1928: 8-0
Kepezspor-Etimesgutspor: 1-3
Gaziemir G.O.G Spor Yatırımları-Altay: 2-1
3. Grup:
Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-2
Kaynak: AA