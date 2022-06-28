Thk Haberleri - Thk Haber - Haberler

Thk Haberleri
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Geleceğin 'Bayraktar'ları burada yetişecek: Öğrenciler, model uçak kursunda havacılığa ilk adımı attı
AK Parti'li Taşkın: "Orman yangınları milli mücadele gerektiren siyaset üstü bir konudur"
Öztrak: Ek Bütçeyle, Milletten Toplanacak 330 Milyar Lira Vergiyi Faiz Lobilerinin Cebine Koyacaklar
Son dakika! TBMM'de Orman Yangınları Önergesini de AKP ve MHP Reddetti. Özkoç: "Cumhurbaşkanı İlk Günden Beri Okluk Koyu'ndadır, Okluk Koyu'nda Tatil Yapıyor"
Ağbaba: "Marmaris Yanarken Saray'da Oynuyorlar, Marmaris Yanarken Saray'da Milletin Parasını Arap Müziği Eşliğinde Yiyorlar; Haram Olsun, Zehir...
Geleceğin 'Bayraktar'ları burada yetişecek: Öğrenciler, model uçak kursunda havacılığa ilk adımı attı
CHP'li Seyit Torun'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: "İşini Yapmıyorsun, Şov Yapıyorsun"
Ali Öztunç: Millete Ait Ormanlar Yandı; Uçak Yok, Helikopter Yok. Ama Saraya Dayanınca Hemen Helikopterler, Uçaklar Devreye Alındı
Özkoç: "Gazeteciler Susarsa Türkiye'deki Sıkıntı Bitecek mi Bitmeyecek. Zalim, Zalimliğine Devam Edecek, Masum Bundan Haberdar Olmayacak"
Tuncay Mollaveisoğlu kimdir? Tuncay Mollaveisoğlu kaç yaşında, nereli? Tuncay Mollaveisoğlu hayatı!
Yangın söndürme uçağı ne kadar su taşır, kaç ton su alır? Türkiye'deki yangın söndürme uçakları kaç ton, ne kadar su kapasitesi var?
Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı var 2022? Türkiye'de toplam kaç tane yangın söndürme uçağı ve helikopteri vardır?
Son dakika: Türk Hava Kurumunun bakımı yapılan 4 amfibik uçağı orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
Son Dakika | THK'ya ait 4 adet CL-215 Amfibik Yangın Uçağı yangınla mücadele için göreve hazır
Thk, Anlaşma Sağlandığını Duyurdu: 4 Uçak Temmuz Ayı İtibariyle Aktif Olarak Yangın Söndürmede Kullanılacak
Thk, Anlaşma Sağlandığını Duyurdu: 4 Uçak Temmuz Ayı İtibariyle Aktif Olarak Yangın Söndürmede Kullanılacak
Türkiye'nin en büyük bilim festivali kapılarını açtı, ziyaretçiler Bursa'ya akın ediyor! Bu yıl ana tema "Uzay ve Havacılık"
Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı
ATO'nun 'Dış Ticaret Eğitimi' programına katılan üniversite öğrencilerine sertifikaları verildi
İnternet fiyatlarına zam mı geldi 2022? İnternet fiyatları ne kadar? Güncel 1 Haziran 2022 İnternet zamlı fiyatları!
ESKİŞEHİR - "Rail Industry Show; Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi" başladı
Son dakika politika: CHP'li Yalım, Bakan Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu
4 polisin işkenceyle suçlandığı davada, güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunuldu
Selçuk Bayraktar'ın yolundan gidiyorlar! 5 kadın mühendis adayı, 6 saat uçabilen görünmez İHA tasarladı
Tarihte bugün ne oldu? 16 Şubat'ta doğan ünlüler! 16 Şubat'ta ne oldu? 16 Şubat ne günü?
Mehdi Eker kimdir? Mehdi Eker hangi görevlerde bulundu? Mehdi Eker kaç yaşında, nereli, görevi nedir?
Üniversitemizde "Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları" Adlı Anma Programı Düzenlendi
Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı kaç yaşında, nereli? Cenap Aşçı hayatı ve biyografisi!