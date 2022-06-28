Thk Haberleri - Thk Haber - Haberler

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Thk Haberleri

Thk haber, Thk son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Geleceğin 'Bayraktar'ları burada yetişecek: Öğrenciler, model uçak kursunda havacılığa ilk adımı attı

Geleceğin 'Bayraktar'ları burada yetişecek: Öğrenciler, model uçak kursunda havacılığa ilk adımı attı

Thk - 28.06.2022
AK Parti'li Taşkın: 'Orman yangınları milli mücadele gerektiren siyaset üstü bir konudur'

AK Parti'li Taşkın: "Orman yangınları milli mücadele gerektiren siyaset üstü bir konudur"

Thk - 28.06.2022
THK, 'balon pilotu' okulunu yeniden açtı

THK, 'balon pilotu' okulunu yeniden açtı

Thk - 28.06.2022
Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları Erzincan'da başladı

Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları Erzincan'da başladı

Thk - 25.06.2022
İlk kez düzenlenen festivalde pilotlar nefes kesti

İlk kez düzenlenen festivalde pilotlar nefes kesti

Thk - 25.06.2022
ESKİŞEHİR - THK Havacılık Festivali, Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR - THK Havacılık Festivali, Eskişehir'de başladı

Thk - 25.06.2022
Öztrak: Ek Bütçeyle, Milletten Toplanacak 330 Milyar Lira Vergiyi Faiz Lobilerinin Cebine Koyacaklar

Öztrak: Ek Bütçeyle, Milletten Toplanacak 330 Milyar Lira Vergiyi Faiz Lobilerinin Cebine Koyacaklar

Thk - 24.06.2022
CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi

CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi

Thk - 24.06.2022
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'tan kısa kısa

Thk - 24.06.2022
Uğur Bayraktutan: Sizin, Mustafa Kemal'in Emaneti Türk Hava Kurumu'na Alerjiniz Var

Uğur Bayraktutan: Sizin, Mustafa Kemal'in Emaneti Türk Hava Kurumu'na Alerjiniz Var

Thk - 24.06.2022
Son dakika! TBMM'de Orman Yangınları Önergesini de AKP ve MHP Reddetti. Özkoç: 'Cumhurbaşkanı İlk Günden Beri Okluk Koyu'ndadır, Okluk Koyu'nda Tatil Yapıyor'

Son dakika! TBMM'de Orman Yangınları Önergesini de AKP ve MHP Reddetti. Özkoç: "Cumhurbaşkanı İlk Günden Beri Okluk Koyu'ndadır, Okluk Koyu'nda Tatil Yapıyor"

Thk - 23.06.2022
Ağbaba: 'Marmaris Yanarken Saray'da Oynuyorlar, Marmaris Yanarken Saray'da Milletin Parasını Arap Müziği Eşliğinde Yiyorlar; Haram Olsun, Zehir...

Ağbaba: "Marmaris Yanarken Saray'da Oynuyorlar, Marmaris Yanarken Saray'da Milletin Parasını Arap Müziği Eşliğinde Yiyorlar; Haram Olsun, Zehir...

Thk - 23.06.2022
Engin Özkoç'tan Bakan Kirişci'ye: 'Aklınız Yok Mu, Sizi Nasıl Bakan Yaptılar'

Engin Özkoç'tan Bakan Kirişci'ye: "Aklınız Yok Mu, Sizi Nasıl Bakan Yaptılar"

Thk - 23.06.2022
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Thk - 23.06.2022

Geleceğin 'Bayraktar'ları burada yetişecek: Öğrenciler, model uçak kursunda havacılığa ilk adımı attı
CHP'li Seyit Torun'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: 'İşini Yapmıyorsun, Şov Yapıyorsun'

CHP'li Seyit Torun'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: "İşini Yapmıyorsun, Şov Yapıyorsun"

Thk - 23.06.2022
Ali Öztunç: Millete Ait Ormanlar Yandı; Uçak Yok, Helikopter Yok. Ama Saraya Dayanınca Hemen Helikopterler, Uçaklar Devreye Alındı

Ali Öztunç: Millete Ait Ormanlar Yandı; Uçak Yok, Helikopter Yok. Ama Saraya Dayanınca Hemen Helikopterler, Uçaklar Devreye Alındı

Thk - 23.06.2022
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

Thk - 22.06.2022
Özkoç: 'Gazeteciler Susarsa Türkiye'deki Sıkıntı Bitecek mi Bitmeyecek. Zalim, Zalimliğine Devam Edecek, Masum Bundan Haberdar Olmayacak'

Özkoç: "Gazeteciler Susarsa Türkiye'deki Sıkıntı Bitecek mi Bitmeyecek. Zalim, Zalimliğine Devam Edecek, Masum Bundan Haberdar Olmayacak"

Thk - 22.06.2022
Tuncay Mollaveisoğlu kimdir? Tuncay Mollaveisoğlu kaç yaşında, nereli? Tuncay Mollaveisoğlu hayatı!

Tuncay Mollaveisoğlu kimdir? Tuncay Mollaveisoğlu kaç yaşında, nereli? Tuncay Mollaveisoğlu hayatı!

Thk - 22.06.2022
Ayhan Barut: Marmaris'teki Yangın Göstermiştir Ki İktidar Acıdan Ders Çıkarmıyor

Ayhan Barut: Marmaris'teki Yangın Göstermiştir Ki İktidar Acıdan Ders Çıkarmıyor

Thk - 22.06.2022
Yangın söndürme uçağı ne kadar su taşır, kaç ton su alır? Türkiye'deki yangın söndürme uçakları kaç ton, ne kadar su kapasitesi var?

Yangın söndürme uçağı ne kadar su taşır, kaç ton su alır? Türkiye'deki yangın söndürme uçakları kaç ton, ne kadar su kapasitesi var?

Thk - 21.06.2022
Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı var 2022? Türkiye'de toplam kaç tane yangın söndürme uçağı ve helikopteri vardır?

Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı var 2022? Türkiye'de toplam kaç tane yangın söndürme uçağı ve helikopteri vardır?

Thk - 21.06.2022
Orman Yangınlarına 'Cehennem Meleği' de Müdahale Edecek

Orman Yangınlarına "Cehennem Meleği" de Müdahale Edecek

Thk - 20.06.2022
Son dakika: Türk Hava Kurumunun bakımı yapılan 4 amfibik uçağı orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

Son dakika: Türk Hava Kurumunun bakımı yapılan 4 amfibik uçağı orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

Thk - 20.06.2022
Son Dakika | THK'ya ait 4 adet CL-215 Amfibik Yangın Uçağı yangınla mücadele için göreve hazır

Son Dakika | THK'ya ait 4 adet CL-215 Amfibik Yangın Uçağı yangınla mücadele için göreve hazır

Thk - 20.06.2022
Thk, Anlaşma Sağlandığını Duyurdu: 4 Uçak Temmuz Ayı İtibariyle Aktif Olarak Yangın Söndürmede Kullanılacak

Thk, Anlaşma Sağlandığını Duyurdu: 4 Uçak Temmuz Ayı İtibariyle Aktif Olarak Yangın Söndürmede Kullanılacak

Thk - 17.06.2022
THK CL-215 uçakları için geri sayım başladı

THK CL-215 uçakları için geri sayım başladı

Thk - 16.06.2022
Thk, Anlaşma Sağlandığını Duyurdu: 4 Uçak Temmuz Ayı İtibariyle Aktif Olarak Yangın Söndürmede Kullanılacak

Thk, Anlaşma Sağlandığını Duyurdu: 4 Uçak Temmuz Ayı İtibariyle Aktif Olarak Yangın Söndürmede Kullanılacak

Thk - 16.06.2022
Türkiye'nin en büyük bilim festivali kapılarını açtı, ziyaretçiler Bursa'ya akın ediyor! Bu yıl ana tema 'Uzay ve Havacılık'

Türkiye'nin en büyük bilim festivali kapılarını açtı, ziyaretçiler Bursa'ya akın ediyor! Bu yıl ana tema "Uzay ve Havacılık"

Thk - 11.06.2022
Manisa'da 10 bin öğrenci geleneksel mendil kapmaca oynadı

Manisa'da 10 bin öğrenci geleneksel mendil kapmaca oynadı

Thk - 09.06.2022
Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti

Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Nezaket Ziyareti

Thk - 07.06.2022
Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı

Ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, geriye bu görüntüler kaldı

Thk - 06.06.2022
Arnavutköy'de ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Arnavutköy'de ticari taksinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Thk - 06.06.2022
İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'da taksinin çarptığı bisikletli hastanede hayatını kaybetti

Thk - 05.06.2022
Kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

Kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

Thk - 05.06.2022
Arnavutköy'de taksicinin çarptığı bisiklet sürücüsünün kalbi durdu

Arnavutköy'de taksicinin çarptığı bisiklet sürücüsünün kalbi durdu

Thk - 05.06.2022
İstanbul'da kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

İstanbul'da kaza geçiren bisikletliye yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti

Thk - 05.06.2022
ATO'nun 'Dış Ticaret Eğitimi' programına katılan üniversite öğrencilerine sertifikaları verildi

ATO'nun 'Dış Ticaret Eğitimi' programına katılan üniversite öğrencilerine sertifikaları verildi

Thk - 03.06.2022
Aydın'da 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi başladı

Aydın'da 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi başladı

Thk - 03.06.2022
İnternete zam mı geldi? Türk Telekom zamlandı mı?

İnternete zam mı geldi? Türk Telekom zamlandı mı?

Thk - 02.06.2022
İnternet fiyatlarına zam mı geldi 2022? İnternet fiyatları ne kadar? Güncel 1 Haziran 2022 İnternet zamlı fiyatları!

İnternet fiyatlarına zam mı geldi 2022? İnternet fiyatları ne kadar? Güncel 1 Haziran 2022 İnternet zamlı fiyatları!

Thk - 01.06.2022
Türk Telekom'dan internete zam! İşte yeni paket fiyatları

Türk Telekom'dan internete zam! İşte yeni paket fiyatları

Thk - 01.06.2022
'Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo' 9 -12 Haziran'da gerçekleştirilecek

"Bursa Bilim Festivali 9. Science Expo" 9 -12 Haziran'da gerçekleştirilecek

Thk - 01.06.2022
Eğitim-Bir-Sen'den 'Bahar Şenliği'

Eğitim-Bir-Sen'den "Bahar Şenliği"

Thk - 30.05.2022
Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

Thk - 25.05.2022
Taşova'da maket uçak yarışması yapıldı

Taşova'da maket uçak yarışması yapıldı

Thk - 19.05.2022
THK paraşüt eğitmenleri, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı

THK paraşüt eğitmenleri, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı

Thk - 19.05.2022
İlk kadın pilotlardan Madelet Grabbe Başusta'ya THK'den onur ödülü

İlk kadın pilotlardan Madelet Grabbe Başusta'ya THK'den onur ödülü

Thk - 18.05.2022
Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'den kısa kısa

Thk - 13.05.2022
Hayırsever iş insanı İzzet Baysal Bolu'da 'şükran günleri' ile anılıyor

Hayırsever iş insanı İzzet Baysal Bolu'da "şükran günleri" ile anılıyor

Thk - 11.05.2022
ESKİŞEHİR - 'Rail Industry Show; Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi' başladı

ESKİŞEHİR - "Rail Industry Show; Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi" başladı

Thk - 10.05.2022
THK filosunu Toyota Plaza Aksoy'dan güçlendirdi

THK filosunu Toyota Plaza Aksoy'dan güçlendirdi

Thk - 28.04.2022
Model uçaklarla uçuş tekniklerini öğrendiler

Model uçaklarla uçuş tekniklerini öğrendiler

Thk - 28.04.2022
Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Thk - 25.04.2022
Gösteri atlayışında kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün arasına daldı

Gösteri atlayışında kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü protokolün arasına daldı

Thk - 15.04.2022
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Thk - 12.04.2022
Son dakika politika: CHP'li Yalım, Bakan Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu

Son dakika politika: CHP'li Yalım, Bakan Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu

Thk - 06.04.2022
Tepkilere neden olan yüzde 67'lik internet zammı 2 ay ertelendi

Tepkilere neden olan yüzde 67'lik internet zammı 2 ay ertelendi

Thk - 01.04.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Mart 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Mart 2022

Thk - 29.03.2022
İSTANBUL'DA PARAMOTOR UÇUŞUNDA HAVADA TELEFON TAMİRİ YAPTI

İSTANBUL'DA PARAMOTOR UÇUŞUNDA HAVADA TELEFON TAMİRİ YAPTI

Thk - 21.03.2022
4 polisin işkenceyle suçlandığı davada, güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunuldu

4 polisin işkenceyle suçlandığı davada, güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak sunuldu

Thk - 19.03.2022
Hava sporları kulübü, yamaç paraşütünün gelişimine katkı sağlıyor

Hava sporları kulübü, yamaç paraşütünün gelişimine katkı sağlıyor

Thk - 17.03.2022
Ankara'nın sembollerinden Paraşüt Kulesi yeni yüzüyle hizmet verecek

Ankara'nın sembollerinden Paraşüt Kulesi yeni yüzüyle hizmet verecek

Thk - 12.03.2022
MURATPAŞA, MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARI DRONLA TOHUMLUYOR

MURATPAŞA, MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARI DRONLA TOHUMLUYOR

Thk - 11.03.2022
Muratpaşa yanan ormanları dronla tohumluyor

Muratpaşa yanan ormanları dronla tohumluyor

Thk - 11.03.2022
Üniversite öğrencisine işkence davasında kamera kayıtları incelenecek

Üniversite öğrencisine işkence davasında kamera kayıtları incelenecek

Thk - 10.03.2022
Selçuk Bayraktar'ın yolundan gidiyorlar! 5 kadın mühendis adayı, 6 saat uçabilen görünmez İHA tasarladı

Selçuk Bayraktar'ın yolundan gidiyorlar! 5 kadın mühendis adayı, 6 saat uçabilen görünmez İHA tasarladı

Thk - 01.03.2022
5 kadın mühendis adayı, 6 saat uçabilen görünmez İHA tasarladı

5 kadın mühendis adayı, 6 saat uçabilen görünmez İHA tasarladı

Thk - 01.03.2022
Tayyareci Fethi Bey Fethiye'de anıldı

Tayyareci Fethi Bey Fethiye'de anıldı

Thk - 27.02.2022
Türk Hava Kurumu'nun destekçilerine plaket

Türk Hava Kurumu'nun destekçilerine plaket

Thk - 18.02.2022
THK Kayyumu Kaya: Şeffaf olmaya önem veriyoruz

THK Kayyumu Kaya: Şeffaf olmaya önem veriyoruz

Thk - 16.02.2022
THK'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

THK'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

Thk - 16.02.2022
Türk Hava Kurumu 97 yaşında

Türk Hava Kurumu 97 yaşında

Thk - 16.02.2022
THK Zonguldak'ta 97. kuruluş yıldönümünü kutladı

THK Zonguldak'ta 97. kuruluş yıldönümünü kutladı

Thk - 16.02.2022
Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Thk - 16.02.2022
Tarihte bugün ne oldu? 16 Şubat'ta doğan ünlüler! 16 Şubat'ta ne oldu? 16 Şubat ne günü?

Tarihte bugün ne oldu? 16 Şubat'ta doğan ünlüler! 16 Şubat'ta ne oldu? 16 Şubat ne günü?

Thk - 16.02.2022
İHAMER, İHA teknolojisi için insan gücü yetiştiriyor

İHAMER, İHA teknolojisi için insan gücü yetiştiriyor

Thk - 13.02.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Thk - 13.02.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Şubat 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Şubat 2022

Thk - 13.02.2022
Mehdi Eker kimdir? Mehdi Eker hangi görevlerde bulundu? Mehdi Eker kaç yaşında, nereli, görevi nedir?

Mehdi Eker kimdir? Mehdi Eker hangi görevlerde bulundu? Mehdi Eker kaç yaşında, nereli, görevi nedir?

Thk - 10.02.2022
Geleceğin pilotları THK Üniversitesinde yetişiyor

Geleceğin pilotları THK Üniversitesinde yetişiyor

Thk - 05.02.2022
Mehdi Eker kimdir? Mehdi Eker daha önce hangi görevleri yaptı?

Mehdi Eker kimdir? Mehdi Eker daha önce hangi görevleri yaptı?

Thk - 02.02.2022
Türkiye'nin ilk cep uydusu dünyanın dört bir yanına sinyal gönderiyor

Türkiye'nin ilk cep uydusu dünyanın dört bir yanına sinyal gönderiyor

Thk - 22.01.2022
Türk Cep Uydusu Gönderdi: İşte Uzayın Sesi

Türk Cep Uydusu Gönderdi: İşte Uzayın Sesi

Thk - 16.01.2022
TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSU, İLK SİNYALİ VE UZAY BOŞLUĞUNDAKİ SESİ GÖNDERDİ

TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSU, İLK SİNYALİ VE UZAY BOŞLUĞUNDAKİ SESİ GÖNDERDİ

Thk - 14.01.2022
Başkent semaları hafta sonları model uçaklarla renkleniyor

Başkent semaları hafta sonları model uçaklarla renkleniyor

Thk - 30.12.2021
Üniversitemizde 'Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları' Adlı Anma Programı Düzenlendi

Üniversitemizde "Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları" Adlı Anma Programı Düzenlendi

Thk - 24.12.2021
THK uçakları için turistik rota çalışması- TEKRAR

THK uçakları için turistik rota çalışması- TEKRAR

Thk - 23.12.2021
Türkiye'de 2021 böyle geçti: Eylül

Türkiye'de 2021 böyle geçti: Eylül

Thk - 23.12.2021
THK uçakları için turistik rota çalışması

THK uçakları için turistik rota çalışması

Thk - 21.12.2021
Geleceğin pilotları hayallerini uçuracak

Geleceğin pilotları hayallerini uçuracak

Thk - 21.12.2021
ESKİŞEHİR - 'Çağatay İHA' Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi

ESKİŞEHİR - "Çağatay İHA" Türk Hava Kurumu teknik envanterine girdi

Thk - 17.12.2021
THK Kayyum Heyeti Başkanlığına Abdullah Kaya seçildi

THK Kayyum Heyeti Başkanlığına Abdullah Kaya seçildi

Thk - 15.12.2021
THK'da Cenap Aşcı'nın istifası kabul edildi, yeni üye atandı

THK'da Cenap Aşcı'nın istifası kabul edildi, yeni üye atandı

Thk - 15.12.2021
Cenap Aşcı kimdir? Cenap Aşcı'nın istifası kabul edildi mi, neden istifa etti?

Cenap Aşcı kimdir? Cenap Aşcı'nın istifası kabul edildi mi, neden istifa etti?

Thk - 15.12.2021
Türk Hava Kurumu Devletin mi? THK Devletin mi?

Türk Hava Kurumu Devletin mi? THK Devletin mi?

Thk - 12.08.2021
THK nereye bağlı? THK uçakları!

THK nereye bağlı? THK uçakları!

Thk - 02.08.2021
Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı kaç yaşında, nereli? Cenap Aşçı hayatı ve biyografisi!

Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı kaç yaşında, nereli? Cenap Aşçı hayatı ve biyografisi!

Thk - 30.07.2021
Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı var?

Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı var?

Thk - 30.07.2021
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