Üye Girişi
Haberler

THK Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'ni başarıyla bitiren 710 öğrenci, uçuş gösterileri eşliğinde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene, THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve diğer yetkililer katıldı. Üniversitenin kontenjanı bu yıl 1210'a yükseltilirken, yeni programlar da açıldı.

Havacılık konusunda Türkiye'nin tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesini başarıyla bitiren 710 öğrenci, uçuş gösterileri eşliğinde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Üniversitenin Türkkuşu Kampüsü'nde düzenlenen 2023-2024 Mezuniyet Töreni'ne, THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş ile Türk Hava Kurumu yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Prof. Dr. Rahmi Er, törende yaptığı konuşmada 710 öğrenciyi en iyi şekilde yetiştirip mezun ederek toplumun ve sektörün hizmetine sunmanın gururunu, mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Üniversitenin geçen yıl 940 olan öğrenci kontenjanını bu yıl 1210'a yükselttiklerini aktaran Er, "Bu durum, Türk Hava Kurumu Üniversitesine gösterilen ilginin ve duyulan güvenin en somut sonucudur. Bu yıl hem kontenjanlarımızı artırdık, hem de Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 3 yeni program açtık. Bunlar hava aracı imalat teknolojileri, hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi ile uçuş harekat yöneticiliği programlarıdır. Yeni programlarımız üniversitemize hayırlı olsun." dedi.

Radyo kontrollü model uçak ile 3 eğitim uçağının gösteri uçuşu yaptığı törende, üniversiteyi birincilikle bitiren Mühendislik Fakültesi öğrencisi Mert Efe Tatar da bir konuşma yaptı ve yaş kütüğe plaket çaktı.

Kaynak: AA / Güncel

Gazi Üniversitesi Kemal Yurtnaç Musa Yıldız Kayyum Eğitim Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Bakmadan Geçme

16 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 16 Temmuz burç yorumları nedir? 13-14 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 13-14 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TRT 1 canlı maç izle! İSPANYA-İNGİLTERE CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 13 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 15 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 15 Temmuz burç yorumları nedir? 13 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 şampiyonu kaç para alıyor? EURO 2024 şampiyonu İngiltere-İspanya ne kazandı, para ödülü ne kadar?
Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum

Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title