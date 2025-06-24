THK'nın 100. Yılı İçin 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' Oyunu Sahneleniyor

THK'nın 100. Yılı İçin 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' Oyunu Sahneleniyor
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Türk Hava Kurumu'nun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' adlı tek kişilik oyun Ankara'da sahnelendi. Oyun, Türk havacılık tarihinin önemli figürlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını anlatıyor.

Türk Hava Kurumunun (THK) 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" oyunu sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THK işbirliğiyle Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde sahnelenen oyun, Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alıyor.

Yönetmenliğini Orhan Karataş'ın üstlendiği ve Tahsin Murat Demirbaş'ın performansıyla sahnelenen tek kişilik oyunun gösterimine, THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç da katıldı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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