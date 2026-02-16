Haberler

Taşova'da Türk Hava Kurumunun 101. yılı kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. THK'nin tarihçesi ve önemi vurgulandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Atatürk Anıtı'ndaki törende, THK Taşova Şube Başkanı Seyit Ali Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

THK Taşova Şubesi Genç Kanatlar Lideri Havvagül Duran, burada yaptığı konuşmada, THK'nin 1925'te kurulduğunu söyledi.

THK'nin tarihi hakkında bilgiler veren Duran, "Türk Hava Kurumu, yalnızca bir kurum değil, milletimizin gökyüzüne uzanan vizyonunun, bağımsızlık iradesinin ve çağdaşlaşma hedefinin somut bir ifadesidir. Aradan geçen 101 yıl boyunca THK, havacılıktan yangınla mücadeleye, eğitimden sosyal sorumluluğa kadar pek çok alanda ülkemize değer katmış, Türk milletinin gurur kaynaklarından biri olmuştur." dedi.

Duran, "101 yıllık bu onurlu yürüyüşte, biz gençler olarak sözümüz şudur; Gökyüzüne olan sevdamızı, vatanımıza olan bağlılığımızla birleştirerek, Türk Hava Kurumunu daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Türk Hava Kurumunun 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

