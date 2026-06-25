THK Başkanı ne dedi, THK Başkanı Akın Ünal kimdir?

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Akın Ünal’ın gündeme damga vuran sözleri sonrası gözler açıklamanın detaylarına çevrildi. THK Başkanı’nın ne dediği, kurumun gelecekteki faaliyet planları ve sivil havacılığa yönelik mesajları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

THK BAŞKANI AKIN ÜNAL’DAN YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI AÇIKLAMASI

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Akın Ünal, yangın söndürme uçaklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünal, kurumun temel misyonunun sivil havacılığın geliştirilmesi ve havacılık eğitimi olduğunu belirterek, orman yangınlarıyla mücadelenin THK’nın asli görevi olmadığını ifade etti.

THK’NIN ASLİ MİSYONU SİVİL HAVACILIK VE EĞİTİM

Akın Ünal, Türk Hava Kurumu’nun kuruluş amacının havacı yetiştirmek ve havacılık kültürünü geliştirmek olduğunu vurguladı. Kurumun sivil havacılık ve sportif havacılık alanlarına odaklanmak istediğini belirten Ünal, eğitim faaliyetlerinin öncelikli hedef olduğunu söyledi.

YANGIN SÖNDÜRME FAALİYETLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ünal, yangın söndürme uçaklarının bakım ve işletme maliyetlerinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, bu faaliyetlerin kurumun ana görev alanı olmadığını dile getirdi. Geçmişte yürütülen çalışmaların zamanla sembolleşmiş bir alan haline geldiğini ifade etti.

“ARTIK BU ALANLA ANILMAK İSTEMİYORUZ”

Açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanan THK Başkanı Akın Ünal, “Artık Türk Hava Kurumu, orman yangınları ve yangın söndürme ile anılmak istemiyor” dedi. Ünal, ihtiyaç halinde ilgili kurumlara destek verilmeye devam edileceğini de sözlerine ekledi.

PARAŞÜT KULESİ YENİDEN HİZMETE AÇILACAK

THK bünyesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Ünal, havacılık eğitimlerinin sürdüğünü ve gençlerin bu alana kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Paraşüt Kulesi’nin en geç eylül ayında yeniden hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.

HAVACILIK EĞİTİMLERİNE ODAKLANMA HEDEFİ

Kurumun model uçak, planör, yamaç paraşütü ve paramotor eğitimleriyle gençlere havacılığı sevdirmeye devam ettiğini belirten Ünal, THK’nın gelecekte sivil ve sportif havacılık alanında daha aktif rol alacağını ifade etti.