KKTC Liderlerinden Uçak Kazası İçin Taziye

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel taziye mesajı yayımladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı taziye mesajında başsağlığı dileyerek şunları kaydetti:

"Azerbaycan- Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında şehit olan kardeşlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Kıbrıs Türk halkı olarak, bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalanan THK'ya ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi haberinin Kıbrıs Türk halkının yüreğini dağladığını belirtti.

Kazada yaşamını yitiren Mehmetçikler için derin üzüntü duyduklarını ifade eden Ertuğruloğlu, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türkiye'mize sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

