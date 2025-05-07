THK ve Erzincan Kulübü'nden Yamaç Paraşütü Eğitimi

Türk Hava Kurumu (THK) ile Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen teorik eğitim ve VR gözlüklerle yapılan sanal gerçeklik simülasyonlarının ardından yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

Genç Kanatlar Kulübü Başkanı Yunus Emre Seçer ve kulüp üyeleri, bu eğitimlere katılarak yamaç paraşütü yapma deneyimi yaşadı. Başkan Seçer, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinin eğitimlerle daha iyi uçuş yapmayı öğrendiğini ve simülasyon deneyimi kazanma şansı elde ettiklerini belirtti.

Seçer, "Erzincan bu konuda çok iyi bir noktada. Yamaç paraşütü çok zevkli, herkese bu deneyimi öneriyoruz" dedi. - ERZİNCAN