Gençlerin gökyüzündeki rehberi "Genç Kanatlar"

Türk Hava Kurumu'nun (THK), genç nesillere havacılık sevgisini aşılamak üzere oluşturduğu "Genç Kanatlar" pilot topluluğu, Türkiye'nin dört bir yanında gençlerin gökyüzüne uzanan yolculuğuna rehberlik ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1925 yılında Türkiye'de havacılığı sevdirme misyonuyla Atatürk tarafından kurulan THK, bu amaçla genç nesillere havacılık sevgisini aşılamak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Bu misyonun önemli bir parçası olarak 2008'de ortaya çıkan "Genç Kanatlar" topluluğu, bugüne kadar 12-20 yaş aralığındaki 2 binden fazla genci çatısı altında toplarken, halihazırda Türkiye genelinde 20 şubede faaliyet gösteriyor. Genç Kanatlar, gençlere havacılığı tanıtmak, onları bu alanda bilinçlendirmek, aynı zamanda sosyal, kültürel ve teknik anlamda gelişimlerine katkı vermek hedefiyle faaliyet gösteriyor. Gençlerin, teknik ve sosyal becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyacak şekilde çeşitlendirilen topluluk faaliyetleri arasında havacılık eğitimlerinden yarışmalara, sosyal sorumluluktan kariyer gelişimine kadar çeşitli başlıklar yer alıyor.

Havacılık eğitimlerinde gençler, model uçak, insansız hava aracı (İHA), planör ve balon yapım kurslarının yanı sıra teknik bilgi ve pratik deneyim de kazanıyor. Öte yandan, modern uçuş simülatörleri ve VR teknolojileriyle gençler, pilotaj deneyimini yakından yaşama fırsatı buluyor. TEKNOFEST'te de yer alan gençler, İHA yarışmalarına katılırken, farklı mühendislik projeleri de geliştiriyor. Burada edinilen deneyimler sayesinde, üyelerine takım çalışması, liderlik, teknik bilgi, ulusal ve uluslararası ağlar kurma imkanı da tanıyan topluluk, gençlerin gökyüzüne uzanan yolculuğunda rehber görevi görüyor.

"Bağımlılıkların azaltılmasına destek oluyoruz"

Genç Kanatlar topluluğundan Eray Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır topluluğa üye olduğunu söyledi. Havacılığa büyük ilgi duyduğunu belirten Yılmaz, en çok model uçak kısmının dikkatini çektiğini ifade etti. Burada, havacılıkla ilgili konularda bilgi sahibi olmayanların, merak ettiklerini öğrenebildiğini anlatan Yılmaz, "TEKNOFEST takımları bizlere gelerek kendilerini daha fazla geliştirebiliyor, hem de THK'nın sağladığı avantajlardan faydalanabiliyorlar. Genç Kanatlar sosyal bir topluluk, dolayısıyla gençler arasındaki bağımlılıkların azaltılmasına da destek oluyoruz." dedi.

Ufuk Arda Ceylan da ilgi duyduğu havacılıkla ilgili bir sosyal ortam aradığı dönemde, Genç Kanatlar'ı keşfettiğini dile getirdi. Sosyal medyada, THK Genç Kanatlar ile karşılaştığını ve hemen üyelik sürecini tamamladığını bildiren Ceylan, "Burada, yeni bir çevre ve yetkinlikler kazandım. THK'nın bize sunduğu imkanlardan da yararlanarak, havacılık sevdamı bir boyut ileri taşıdım. Havacılığa ilgi duyuyorsanız, bu topluluk sizin için birebir olabilir. Özellikle, lise son sınıf arkadaşlarımız için Genç Kanatlar çalışma ve sosyal aktivite olarak çok güzel bir ortam sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Lise son sınıf öğrencisi Aleyna Meral de 2 yıl önce Genç Kanatlar'a katıldığını kaydetti. Havacılık anlamında gerek sosyalleşmek, gerek kendisine bir şeyler katmak için THK'nın kendisine çok iyi geldiğini anlatan Meral, "THK 16 uçağında ben birazcık stajyer olarak çalıştım denilebilir. Arkadaşlarımın projeyi geliştirdiği dönemde, projenin nasıl geliştirildiğine dair süreci izleme fırsatı buldum. Bu anlamda, ilgimizi ve deneyimimizi artırdığımız, ekibimiz için de çok eğlenceli geçen bir süreç yaşadık. Bu sene üniversite sınavına gireceğim. Havacılık, uzay ya da havacılıkta çalışabileceğim daha genel mühendislikler hedefliyorum." diye konuştu.

"Genç Kanatlar'a ücretsiz üye olunabiliyor"

Ömer Yarar da pandemi döneminde topluluğa üye olduğunu dile getirerek, THK'yı arayarak Genç Kanatlar'a nasıl üye olunabileceğini öğrendiğini söyledi.

Çeşitli havacılık eğitimleri, festivaller, müze gezileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yarar, "Böylece, kendimize havacılığı seven insanlarla dolu bir çevre edinmiş oluyoruz. Liseden bu yana, çok fazla havacılıkla uğraşan teknisyen, pilot ve mühendisle tanıştım. Evlerinde sıkılan arkadaşlara tavsiyem, Genç Kanatlar'a katılın. Burada herkes havacılığı çok seviyor." değerlendirmesini yaptı.

Berra Dursun da en yakın THK şubesine gidip topluluğa ücretsiz katılmanın mümkün olduğunu, kendisinin de 2 yıldır Genç Kanatlar'a üye olduğunu belirtti.

Genç Kanat olduktan sonra ilgi alanlarının değiştiğini vurgulayan Dursun, "Havacılık insana çok fazla şey katıyor. Arkadaşlarıma, hayallerinin peşinden gitmelerini ve asla pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Okuduğunuz bölüm belki ilgi alanınızın dışında olabilir ama burada hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz." dedi.