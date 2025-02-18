Türk Hava Kurumu 100. Yılını Kütahya'da Kutladı
Türk Hava Kurumu (THK) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti. THK yetkilileri, kuruluşun tarihi ve gelecekteki projeleri hakkında bilgi verdiler.
Türk Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla, THK yetkilileri Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete, Türk Hava Kurumu Başkanı Zekiye Kaya, Türk Hava Kurumu Sportif Havacılık Derneği Başkanı Fatma Ataş, Türk Hava Kurumu Kadın Kolları Başkanı İnci Nur Duman, Genç Kanatlar Lideri İclal Elgay, Yamaç Paraşütçüsü Aziz Kızıllar ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Görüşmede, Türk Hava Kurumu'nun 100 yıllık tarihi, havacılık faaliyetleri ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi verildi. THK yetkilileri, havacılık alanındaki gelişmeleri destekleyen çalışmalara devam edeceklerini vurgularken, Vali Musa Işın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk Hava Kurumu'na başarılar diledi. - KÜTAHYA