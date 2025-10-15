Son yıllarda akademik başarılarından çok yargılandığı davalar ve adli süreçlerle gündeme gelen eski THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, yeniden manşetlerde. Peki, Ünsal Ban kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Eski THK rektörü Ünsal Ban yurt dışına mı kaçtı? Ünsal Ban'ın hayatına dair detaylar haberimizde!

ÜNSAL BAN KİMDİR?

Prof. Dr. Ünsal Ban, hem akademik hayatı hem de son dönemdeki adli süreçleri ile kamuoyunun ilgisini çeken bir isimdir. 1970 yılında Ankara'da doğan Ban, eğitim hayatına da bu şehirde başladı. Lisansını Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini yine aynı üniversitede 1996 yılında alan Ban, doktorasını ise 1999 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Muhasebe-Finansman alanında gerçekleştirdi.

2005 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör unvanını alan Ban, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Ancak onun kamuoyu tarafından tanınması, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başladı.

ÜNSAL BAN KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Ünsal Ban, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. Hem akademik kariyeri hem de yargı süreçleri, onun uzun yıllardır kamuoyu önünde bir figür olmasına neden olmuştur.

ÜNSAL BAN NERELİ?

Ünsal Ban, aslen Ankaralıdır. Eğitimini ve akademik kariyerini de büyük oranda Ankara merkezli kurumlarda sürdürmüştür. Özellikle Gazi Üniversitesi ve THK Üniversitesi'ndeki görevleri, Ankara'daki etkili çevrelerle yakın ilişkilerini gözler önüne sermektedir.

ÜNSAL BAN'IN EŞİ KİM?

Ünsal Ban'ın eski eşi, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdir: Zehra Taşkesenlioğlu. Kendisi bir dönem AK Parti milletvekilliği yapmış ve siyasetin aktif aktörlerinden biri olmuştur. Bu evlilik, Ünsal Ban'ın siyasi bağlantıları açısından da dikkat çeken bir detay olarak öne çıkar. Ancak çift daha sonra yollarını ayırmıştır.

ÜNSAL BAN NE İŞ YAPIYOR?

Akademisyen kimliği ile tanınan Ünsal Ban, uzun yıllar boyunca üniversite ve vakıf yönetimlerinde görev aldı. En dikkat çeken görevi ise 2011-2015 yılları arasında yürüttüğü Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüdür. Ban, bu süreçte üniversitenin akademik yapılanmasında ve vizyonunun şekillendirilmesinde etkili bir rol üstlendi.

Ancak zamanla bu görev, akademik yönünden çok hakkında açılan davalar ve iddialarla anılır hale geldi. THK Üniversitesi ve Havacılık Vakfı kaynaklarını usulsüz kullandığı iddiaları, Ban'ın ismini kurumsal yöneticilikten çok yargı süreçleriyle bağdaştırdı.

ESKİ THK REKTÖRÜ ÜNSAL BAN YURT DIŞINA MI KAÇTI?

Evet. Hakkında dört ayrı davada yargılanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak yurt dışına çıkış yasağı konulan Ünsal Ban'ın, yasağı delerek yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Ban daha önce de yurt dışına kaçma girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. Bu defa ise Yunanistan pasaportu ve gayrimenkul alımı yoluyla elde ettiği oturum izni belgeleriyle Türkiye'den ayrıldığı belirlendi. Gazeteci Doğan Akın'ın yönetimindeki T24'ün ulaştığı belgeler, Ban'ın Yunanistan üzerinden Avrupa'ya çıkış yaptığını ortaya koydu.