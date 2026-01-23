Türkiye'de havacılık eğitimlerinin "sıfır noktası" THK, yeniden bu alandaki "ilk adres" olmayı hedefliyor

Havacılığın hemen her branşında verdiği hizmetler ve yetiştirdiği sayısız pilotla Türkiye'nin 100 yıldır "yüz aklarından" olan Türk Hava Kurumu (THK), yetenekli ve nitelikli eleman yetiştirmek üzere kuracağı yeni havacılık ekosistemiyle, bu alandaki eğitimlerin "ilk adresi" olmayı hedefliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 1925 yılında "Türk Tayyare Cemiyeti" adıyla kurulan, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda görevli askerlere paraşüt eğitimi veren, Türk Silahlı Kuvvetlerine pilot yetiştiren, 1'inci Dünya Hava Oyunları'na ev sahipliği yapan THK, yeni dönemde de eğitimlerin yanı sıra çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle havacılığı 7'den 70'e herkese sevdirmeyi amaçlıyor.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, AA muhabirine, kurumun Atatürk tarafından havacılığı sevdirmek için kurulduğunu belirterek, 100 yıldır sivil ve askeri alanlarda paraşütten pilotluğa kadar çeşitli havacılık eğitimleri verdiklerini anlattı.

THK'nin orta ve uzun vadede gençleri havacılığa özendirerek, içinde bulundukları ekran bağımlılığı ve zararlı alışkanlık tehditlerinden uzak tutmayı amaçladığına işaret eden Yurtnaç, "Gençlerden THK Üniversitesine yoğun ilgi var. 2024 yılında yüzde 65 olan doluluk oranımız, 2025 yılında yüzde 96'ya çıktı. Bu artışta, gençlerin havacılığa olan ilgisinin yanında bizim yapılanmamızdaki değişiklik de etkili oldu. Türkiye'deki üniversitelerimizin çoğunda havacılıkla ilgili birimler var ama burası butik bir üniversite. Tamamen havacılıkla ilgili bölümler var. Bir tarafta pist, diğer tarafta uçak tamir atölyeleri ve eğitim bölümleri bulunuyor. Bu imkanlar Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı üniversitelerde var." diye konuştu.

Yetenekli ve nitelikli gençler yetiştirecek

Yurtnaç, THK'nin havacılık ekosistemine nitelikli gençleri yetiştirmek için çalıştığını belirterek, üniversitenin yanı sıra bir de pilotaj okulları bulunduğunu, burada da gençlere 2 yıllık pilotaj eğitimi verdiklerini anlattı.

Adrenalin ve havacılığı sevenleri, Vecihi Hürkuş tarafından havacı sporları için oluşturulan Eskişehir'in İnönü ilçesindeki 900 dönümlük arazide ağırladıklarını aktaran Yurtnaç, burada da paraşütten paramotora, planörden yamaç paraşütüne havacılığın her alanında hizmet ve eğitimler verdiklerini söyledi.

Yurtnaç, 12-20 yaş aralığındaki gençler için de "Genç Kanatlar" yapılanmasını kurduklarını bildirerek, "Gençlerin enerjisini almak, bilgi ve tecrübemizle onlara yol açmak bizim görevimiz. Savunma sanayisine destek vermek, havacılığı sevdirmek, yetenekli ve nitelikli TEKNOFEST kuşağını kuracağımız yeni havacılık ekosistemine dahil ederek havacılık eğitimlerinin 'adresi' olmak vizyonuyla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"THK'yi vakfa dönüştürmek istiyoruz"

Kurumun Cumhuriyet'in ilk yıllarında halktan toplanan yardımlarla 376 uçak alarak Türk Hava Kuvvetlerine bağışladığını anımsatan Yurtnaç, böylece Türkiye'nin gök vatandaki bağımsızlığının ilk adımlarının atıldığını kaydetti.

Yurtnaç, THK'nin bir dernek olması sebebiyle kamu bütçesinden destek alamadığına işaret ederek, halkın verdiği gönüllü bağışlarla çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Kuruldukları günden bugüne kadar havacılığı geliştirmek için çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Yurtnaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, kurum yapısındaki bozulmaları gidermek için idari ve ekonomik istikrar hedefleri belirledik. THK içerisinde mevcut 8 anonim şirket vardır. Bu, dernek yapısıyla ve mevzuatıyla yönetilemez hale gelmiştir. İdari istikrarı sağlayarak kurumdaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için dernek yapısını kanunla 100. yılımızda vakfa çevirmek istiyoruz. Ekonomik istikrar için bugüne kadar oluşmuş borcu bitirmek istiyoruz.

Kayyum heyeti olarak göreve geldiğimizden bu yana kurumun idari yapısını küçültmeye, israfı önlemeye, gelirlerini artırmaya çalıştık. Bu kapsamda kurumun 140 milyon dolar olan borç yükünü 22 ayda 90 milyon dolara kadar düşürdük, gelirleri yüzde 142 artırırken giderleri yüzde 17 azalttık. Çalışmalarımız bittiğinde idari ve ekonomik istikrarı sağlayacak ve THK, milletine tekrar hizmet eder hale gelecek."

"THK Sigorta" halka hizmet verecek

Yurtnaç, kurumları sonuç odaklı, pratik, hareketli, piyasa şartlarına cevap verebilen bir hale getirmek istediklerini belirterek, anonim şirketler içerisinde "THK Sigorta" konusunun gündemlerinde olduğunu duyurdu.

Halihazırda havacılıkla ilgili bazı konularda sigortacılık yaptıklarını aktaran Yurtnaç, "THK Sigorta'yı, sadece hava araçlarına hizmet eden bir sigorta şirketi statüsünden çıkartıp, her alanda sigorta yapan bir şirket olarak Türk halkının hizmetine açacağız. Vatandaş araba veya ev sigortası ihtiyacını, ekonomik fiyatlarla bizden karşılayabilecek." dedi.

THK'nin kurulduğu günden bu yana halkın gönüllü yardımlarıyla ayakta kaldığını ifade eden Yurtnaç, bağışta bulunmak isteyenleri "THK yaz 1925'e gönder, bir pilot da sen yetiştir" kampanyasına katılmaya davet etti.