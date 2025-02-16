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DMM "THK'ye atanan kayyumlar 2 bin kişiyi işe aldı" iddialarını yalanladı

DMM
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar, iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı basın yayın organlarında, "Türk Hava Kurumu'na atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı" iddiaları ortaya atıldı.

DMM YALANLADI

Söz konusu iddialar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

"KURUM BÜNYESİNDE TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI 963'TÜR"

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı' iddiaları doğru değildir. Türk Hava Kurumunda kayyum idaresi başladığı günden bugüne iki bin kişilik bir işe alım gerçekleştirilmemiştir. Türk Hava Kurumu bünyesinde toplam çalışan sayısı 963'tür.

"KAYYUM ÜCRETİ MAHKEME TARAFINDAN BELİRLENMEKTEDİR"

Kayyum heyetinin maaşlarına yüzde 200 zam yapıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Kayyum ücreti mahkeme tarafından belirlenmektedir ve asgari ücretin 1.3 oranı kadardır. Kayyum ücreti kurumda en az ücretle çalışan destek personelinin aldığı ücretin altındadır. Kayyum heyeti 140 milyon dolar borç ile devraldığı Türk Hava Kurumunun borcunu 99 milyon dolara kadar düşürmüştür. Bu çalışmalarla son bir yılda kurum gelirleri yüzde 142 arttırılırken giderler yüzde 22 oranında azaltılmış ve borç yükü 99 milyon dolara kadar düşürülmüştür"

DMM 'THK'ye atanan kayyumlar 2 bin kişiyi işe aldı' iddialarını yalanladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
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