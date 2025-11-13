C-130 Kazasında 20 Şehit Naaşı Ankara'ya getirildi

Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşları Ankara'ya getirildi.

Azerbaycan'dan kalkan ve Türkiye'ye dönüşte Gürcistan-Azerbaycan sınırındaki Kakheti şehrinde düşen C-130 tipi kargo uçağında 20 asker şehit olmuştu. Uçak kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma ve kaza inceleme çalışmalarının ardından şehit olan askerlerin naaşları bugün Ankara'ya getirildi. Şehitler için düzenlenecek devlet töreni öncesinde askeri birlikler için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen 20 şehidin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na götürülmek üzere yola çıktı. Yarın Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanacak.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili teknik incelemelerin sürdüğünü, karakutunun Ankara'ya getirildiğini açıkladı. - ANKARA