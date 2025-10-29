29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sıcak Hava Balonu Etkinliği
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Hava Kurumu ve diğer sıcak hava balonu şirketleriyle gerçekleştirilecek etkinlikte, özel tasarımıyla Türk bayrağı, roket ve kalp şeklindeki balonlar yer alacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yere bağlı sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Hava Kurumu ve yurt içinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu şirketlerinin katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda sıcak hava balonu etkinliği yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikte, özel tasarlanan Türk bayrağı, roket ve kalp şeklinde, üzerinde "Türkiye", "Türkiye Kültür Yolu Festivali" yazılı sıcak hava balonları yer alacak.
Toplam, 16 balonun yer alacağı etkinlik saat 15.30'da başlayacak.
Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda gerçekleştirilecek sıcak hava balonu şölenini yerinde izleyebilecek.