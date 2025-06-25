THK'nın Paraşütle Atlama Eğitimi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

THK'nın Paraşütle Atlama Eğitimi Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Türk Hava Kurumu'nun İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen paraşütle atlama eğitimleri, katılımcıların havada oluşturduğu rengarenk görüntülerle dikkat çekti. Eğitimler, teorik ve pratik içerikleriyle gençlerin özgüvenini artırmayı hedefliyor.

Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde paraşütle atlama eğitimi alan adayların rengarenk görüntüsü gökyüzünde güzel manzaralar oluşturdu.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan merkezde düzenlenen paraşütle atlama eğitimleri, hem teorik hem de pratik içerikleriyle katılımcılara eğitim sunuyor. Eğitim kapsamında katılımcılar, yer eğitimlerinin ardından atlayan adaylar gökyüzünde 300 metre yüksekliğe kadar çıkarak paraşütle atlayış yapma fırsatı buluyor.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan bu köklü merkez teorik ve pratik havacılık eğitimler verdiğini belirterek verilen eğitimlerle yalnızca sportif beceriler kazandırılmakla kalınmıyor, aynı zamanda gençlerin özgüveni, cesareti ve sorumluluk bilinci de güçlendiriliyor. THK yetkilileri, İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nin her yıl yüzlerce katılımcıyı gökyüzüyle tanıştırdığını ve Türkiye'de sivil havacılığın gelişmesi adına önemli bir rol üstlendiğini belirtiyor. Rengarenk paraşütle gökyüzünde süzülen adaylar adeta görsel şölen oluşturdu adayların yakınları ve diğer vatandaşlar bu eşsiz anları fotoğrafladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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