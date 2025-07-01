Eskişehir'de Toby İsimli Köpek Yamaç Paraşütü ile Uçtu

Eskişehir'de Toby İsimli Köpek Yamaç Paraşütü ile Uçtu
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Eskişehir Türk Hava Kurumu'nda Toby isimli toy poodle cinsi köpek, sahibinin talebi üzerine yamaç paraşütü ile 230 metre yükseklikten atladı ve 330 metreye kadar çıkarak uçuş deneyimi yaşadı. THK Müdürü Ali Zaimoğlu, köpeğin uçuş sırasında gayet mutlu olduğunu belirtti.

Eskişehir Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde, sahibinin talebi üzerine Toby isimli toy poodle cinsi sevimli köpek 230 metre yükseklikten yamaç paraşütü ile atlayıp, 330 metreye kadar çıkarak uçuş deneyimi yaşadı.

Eskişehir'deki Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde verilen uçuş eğitimleri ve etkinlikleri ile birçok birey gökyüzü ile tanışıp, uçuş deneyimi yaşıyor. Vatandaşlar gibi Toby isimli köpek sahibinin ricası kırılmayarak gökyüzü ile buluşup uçmanın keyfini çıkardı. THK İnönü Okullar Müdürü ve Yamaç Paraşütü Okul Müdürü Ali Zaimoğlu'nun kucağına özel kemerlerle sabitlenen toy poodle cinsi sevimli köpek 230 metre yükseklikten yamaç paraşütü ile atladı. Atlayıştan sonra 100 metre daha yükselen Toby, 330 metrede Eskişehir'i yukarıdan izledi. Müdürü Ali Zaimoğlu ile uçuş anı anbean kaydedilen Toby'nin ooldukça mutlu olduğu yüzünden adeta okundu. Zaimoğlu'nun Toby ile bir kez daha uçarken, daha önce de kedisini uçurduğu öğrenildi.

"Köpek gayet mutluydu, herhangi bir yükseklik korkusu da yoktu"

Köpekle THK İnönü Okullar Müdürü ve Yamaç Paraşütü Okul Müdürü Ali Zaimoğlu köpekle uçuşu hakkında, "Bir arkadaşımızın öğrencisinin köpeğiydi. Kalkış alanında şartlar çok uygundu. Köpeğimiz için bir harness, yani kuşam tertibatı hazırlamıştık zaten. O gün onu uçurmaya karar verdik ve oldukça keyifli, güzel bir uçuş oldu. Videolarda da göründüğü gibi köpek gayet mutluydu, herhangi bir yükseklik korkusu da yoktu. Sonrasında tekrar uçurdum. Benim için de farklı bir deneyim oldu; onunla beraber uçmak gerçekten güzeldi. Daha önce kedimi uçurmuştum, şimdi de köpeği uçurduk. O günkü uçuşumuzda kalkış alanımız 230 metreydi, ardından 100 metre daha uçtuk" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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