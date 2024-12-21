Eskişehir Valisi, Türk Hava Kurumu'nu Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç ve Merkez Valisi Orhan Öztürk ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Türkiye'nin havacılık alanındaki önemli bir aktörü olan Türk Hava Kurumu'nun Eskişehir'deki faaliyetleri ve gelecek planları ele alındı. Türk Hava Kurumu'nun kamu yararına faaliyet gösteren güçlü, güvenilir ve köklü bir kuruluş olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Hüseyin Aksoy, Türk Hava Kurumu'nun kamu yararına olan hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, kurumun güçlü ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Vali Aksoy; havacılık denildiğinde ilk akla gelen iller arasında yer alan Eskişehir'de, Türk Hava Kurumu İnönü Eğitim Merkezi gibi önemli bir tesisin bulunmasının şehir için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Başkan Yurtnaç ise, Eskişehir'in havacılık alanındaki potansiyelinin farkında olduklarını ve bu potansiyeli daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Yurtnaç ve Merkez Valisi Öztürk, misafirperverliği için Vali Aksoy'a teşekkür ederek ziyaretinin anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. - ESKİŞEHİR