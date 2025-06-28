Eskişehir'deki THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde Doğa Güzelliği

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nden geçen kanal, berrak suları ve keyifle gezen renkli ördekleri ile dikkat çekiyor.

Porsuk Çayı ile beslenen ve yaz kış su sıcaklığı 18-22 derece sıcaklıkta olduğu belirtilen kanal, tesisler içinden geçiyor. Akan berrak su ve dikkati çeken ördekler, bir doğa güzelliğini gözler önüne seriyor. Ördekler, eğitim amaçlı merkeze gelen vatandaşlar tarafından keyifle seyrediliyor. Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bu sevimli canlıların varlığı, doğayla iç içe bir ortamın varlığına işaret ediyor. - ESKİŞEHİR