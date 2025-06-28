Eskişehir'deki THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde Doğa Güzelliği
Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi, berrak suları ve renkli ördekleriyle dikkat çekiyor. Porsuk Çayı ile beslenen kanalda yaz kış 18-22 derece su sıcaklığı bulunuyor.
Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nden geçen kanal, berrak suları ve keyifle gezen renkli ördekleri ile dikkat çekiyor.
Porsuk Çayı ile beslenen ve yaz kış su sıcaklığı 18-22 derece sıcaklıkta olduğu belirtilen kanal, tesisler içinden geçiyor. Akan berrak su ve dikkati çeken ördekler, bir doğa güzelliğini gözler önüne seriyor. Ördekler, eğitim amaçlı merkeze gelen vatandaşlar tarafından keyifle seyrediliyor. Merkezde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bu sevimli canlıların varlığı, doğayla iç içe bir ortamın varlığına işaret ediyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel