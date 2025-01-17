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THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirtti. Sanatın önemli bir parçası olan fotoğrafçılığı destekleyen Er, AA çalışanlarını tebrik etti.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Er, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını tercih eden Er, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur Deryası" adlı karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de Zaman Kırılması" başlıklı fotoğrafına oy veren Er, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her Şeye Rağmen" adlı fotoğrafını oyladı. Er'in, "Spor" kategorisinde tercihi ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı fotoğrafı oldu.

Çalışmalarından dolayı AA'yı, tüm çalışanlarını ve yönetimini tebrik eden Er, her karenin özenle çekildiğini gördüğünü söyledi.

Er, güzel sanatların önemli bir kolu olan fotoğrafçılığın emek mahsulü ürünlerinin ortaya konulduğunu belirterek, "Fotoğrafları seçmekte zorlandım. Bunun üzüntüsünü duyuyorum. 5 kategorideki fotoğrafların her birisi diğerinden kıymetli. AA çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
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