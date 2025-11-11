Kosova'dan Türkiye'ye Taziye Mesajı

Kosova, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ilettiğini belirtti.

Türk halkına ve hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Osmani, "Kosova, bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye'nin yanında." ifadesini kullandı.