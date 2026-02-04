THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yurtnaç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafını tercih eden Yurtnaç, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karelerini seçti.

Yurtnaç, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson imzalı "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih etti.

"AA, Yılın Kareleri oylamasıyla tarihe not düşüyor"

Yurtnaç, fotoğraf sanatçılığının insanın duygusal zekasının ilerlemesini sağladığını belirterek, "AA, her sene yapılan Yılın Kareleri oylamasıyla tarihe not düşüyor." dedi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Yurtnaç, "Çeşitli alanlarda spordan doğaya kadar tarihe not düşecek güzellikte çalışma olmuş. AA'yı bu güzel çalışmasından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.