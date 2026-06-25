THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil

Başkentte, "Türk Dünyasında Ankara Tarihi ve Kültür Değerlerinin Anlamı Çalıştayı"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Program, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ve Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Akın Ünal'ın ev sahipliğinde, THK Paraşüt Atlama Merkezi'nde yapıldı.

"HAVACILIĞIN SPORTİF TARAFINA KATKI SUNMA AMACINI TAŞIYORUZ"

Programda konuşan Ünal, kurumun 1925'te kurulduğunu ve 101 yaşına geldiğini, Cumhuriyet'in köklü kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Geçmişte yaşanan çeşitli sorunlara rağmen kurumun asli misyonuna yeniden odaklandığını ifade eden Ünal, eğitim ve sivil havacılık odaklı bir anlayışla, havacılığın sportif tarafına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

THK Havacılık Müzesi'nin bu anlayışın ilk adımlarından biri olduğunu, müzenin daha fazla ziyaretçiye ulaşması için çeşitli bakanlıklarla işbirliği yürütüldüğünü anlatan Ünal, "Bu müzeyi yılda 150 bin kişi de ziyaret edebilir, 500 bin kişi de ziyaret edebilir. Ankara'nın merkezinde yer alan bu alanın çok daha fazla insan tarafından keşfedilmesini istiyoruz." dedi.

“ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KURUMUN ASLİ GÖREVİ DEĞİL”

Yangın söndürme uçaklarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ünal, Türk Hava Kurumunun temel misyonunun sivil havacılığın geliştirilmesi ve havacılık eğitimi olduğunu aktardı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin kurumun asli görevi olmadığını belirten Ünal, yangın söndürme faaliyetlerinin geçmişte kurumun güçlü olduğu dönemlerde başarıyla yürüttüğü ve zamanla sembolleşen bir alan haline geldiğini ancak Türk Hava Kurumunun kuruluş amacının, havacı yetiştirmek, havacılık kültürünü geliştirmek ve sportif havacılığa katkı sunmak olduğunu vurguladı.

“ARTIK TÜRK HAVA KURUMU, ORMAN YANGINLARI VE YANGIN SÖNDÜRME İLE ANILMAK İSTEMİYOR”

Yangın söndürme uçaklarının bakım ve işletme maliyetlerinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Ünal, "Artık Türk Hava Kurumu, orman yangınları ve yangın söndürme ile anılmak istemiyor. İhtiyaç duyulduğunda Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak kurum olarak sivil havacılık, eğitim ve gençlerin havacılığa kazandırılması alanlarına daha fazla odaklanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"EN GEÇ EYLÜL AYINDA PARAŞÜT KULESİ'Nİ YENİDEN HİZMETE ALMAYI PLANLIYORUZ"

Kurum bünyesinde yaz havacılık okulları, planör, model uçak, yamaç paraşütü ve paramotor eğitimlerinin sürdüğünü anlatan Ünal, gençlerin havacılığa ilgisini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Paraşüt Kulesi'nin yeniden hizmete açılması için çalışmaların sürdüğünün altını çizen Ünal, "Bir mani çıkmadığı takdirde ağustos ortalarında, en geç eylül ayında Paraşüt Kulesi'ni yeniden hizmete almayı planlıyoruz." dedi.

Programa, THK Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Kaya da katıldı.

Kaynak: AA