20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar

Azerbaycan'ın Gence kentinden Merzifon'a gitmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 uçağının düşme nedenine ilişkin ilk teknik değerlendirmeler ortaya çıktı.

MOTOR ARIZALARI ZİNCİRLEME ŞEKİLDE YAŞANDI, UÇAK KONTROLDEN ÇIKTI

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı C130 tipi askeri nakliye uçağı, Merzifon'daki 5'inci Jet Üssü'ne gitmek üzere Azerbaycan'ın Gence kentinden kalkış yaptı. Kalkış ve tırmanış aşamalarında herhangi bir teknik sorun görülmedi. En fazla güç gerektiren kalkış anında dahi tüm motorların performansı normal olarak değerlendirildi.

Kısa süre içinde Gürcistan hava sahasında 22 bin feet (7 bin 333 metre) irtifaya çıkan uçak, Türkiye rotasına oturarak düz uçuşa geçti. Ancak bu noktadan sonra kontrol tamamen kaybedildi. Karabağ'ın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri için İHA-SİHA sistemleri ve çeşitli askeri malzemeleri taşıyan uçakta bulunan 20 asker şehit oldu.

"İLK MOTOR FEATHER OLDU, İKİNCİ MOTORDA YAĞ BASINCI ARIZALANDI"

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci'nin aktardığı teknik bilgilere göre, kazanın ilk adımı uçağın dördüncü motorunda yaşanan arızaydı. Motorun feather konumuna geçmesi ile uçağın enerji dengesi bozuldu. Ardından uçak ani bir yükselişe geçti.

Bu esnada ikinci motorda yağ tazyik (basınç) arızası tespit edildi. Motorun anormal yük altında aşırı hızlanması, güçlü bir titreşim (rezonans) oluşturdu. Bu titreşim, motorun kopmasına yol açtı. Kopan parçalar uçağın gövdesine çarparak uçağı ters çevirdi.

KOPAN PERVANELER GÖVDEYİ KESTİ, KOKPİT AYRILDI

Uçak burun üzerine doğru düşmeye başladığı sırada kuyruk bölümünün koptuğu belirtildi. Aynı anda 2 numaralı motordan kopan pervane parçaları gövdeyi keserek kokpit kısmını ortadan ayırdı.

Pervane pal açısını değiştiren mekanizma çalışmadığı için motor anormal durumdan çıkamadı ve uçağın kontrolü tamamen kayboldu.

Bu gelişmelerin ardından C130 virile girerek (dönen düşüş), kontrolsüz şekilde yere çakıldı. Uçağın kokpit, orta gövde ve kuyruk bölümü olmak üzere üç ana parça hâlinde, adeta üretim şemasına benzer biçimde ayrıldığı ifade edildi.