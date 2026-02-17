Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Ayhan'a İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özlem Altındal ve Süloğlu İlçe Emniyet Amiri Furkan Davarcı eşlik etti.

Ziyarette ilçe genelindeki güvenlik çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Tutar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ayhan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ak Parti'den Üç Kademe İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Ak Parti Edirne İl Başkanlığınca Üç Kademe İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya il ve merkez ilçe yönetimleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile mahalle başkanları katıldı.

Toplantıda, kentte yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin planlanan projeler ele alındı.

Açıklamada, Edirne'nin mahalle ve sokaklarında vatandaşlara yönelik yapılacak çalışmaların istişare edildiği ve saha faaliyetlerinin gözden geçirildiği belirtildi.

Toplantıya katılan teşkilat mensuplarına katkılarından dolayı teşekkür edildi.

THK'den Keşan Belediyesine ziyaret

Türk Hava Kurumu Keşan Şubesi yönetimi, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ziyarette, Türk Hava Kurumu'nun kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türk Hava Kurumu'nun havacılık alanında Türkiye'nin gelişimine öncülük ettiği, yangınla mücadeleden gençlere havacılığı sevdirmeye kadar birçok alanda faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Başkan Özcan, köklü geçmişiyle milli değerlere katkı sunan Türk Hava Kurumu'nun kuruluş yıl dönümünü kutlayarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meriç Kaymakamı Abdulkadir Güvenç, köyleri ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Abdulkadir Güvenç, Yakupbey, Kavaklı, Küpdere ve Olacak köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güvenç ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyen Güvenç, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini belirterek ilgili kurumlara talimat verdi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı, köy muhtarları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.