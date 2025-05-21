Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, Fethiye'de yakalandı.

ÜNSAL BAN FETHİYE'DE YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Ünsal Ban

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, emniyet güçleri tarafından Fethiye'de yakalandı. Öte yandan Ünsal Ban, eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü'ydü. Ayrıca Ban, eski AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun da eski eşiydi.