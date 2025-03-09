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THK Eskişehir Şubesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

THK Eskişehir Şubesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı
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Eskişehir Türk Hava Kurumu, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara 45 adet erzak kolisi dağıtarak yardımda bulundu.

Eskişehir Türk Hava Kurumu (THK) Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik erzak kolisi yardımı gerçekleştirdi.

THK Şubesi, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan yaklaşık 45 adet erzak kolisi dağıtarak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen bu destek, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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