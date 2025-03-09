THK Eskişehir Şubesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Eskişehir Türk Hava Kurumu (THK) Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik erzak kolisi yardımı gerçekleştirdi.

THK Şubesi, hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan yaklaşık 45 adet erzak kolisi dağıtarak, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen bu destek, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağladı. - ESKİŞEHİR