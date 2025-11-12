Haberler

Gürcistan'da THK Uçağına Yönelik Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde dün düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

Kakheti bölgesine bağlı Signagi Belediyesi'nde dağlık alanda düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye giden kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ikinci gününde, sabah saatlerinden itibaren helikopterlerin de desteğiyle sürdü.

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı ekiplerle Gürcistan ordu birliklerinin de aktif olarak yer aldığı arama kurtarma çalışmaları, İçişleri Bakanı Geka Geladze ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani tarafından yerinde takip edildi.

Havanın kararmasıyla bölgeden birçok askeri ve arama kurtarma ekiplerine ait araç ayrılmaya başlasa da uçağın düştüğü alandaki çalışmaların gece de devam ettiği görüldü.

Gece saatlerinde, enkaz alanından 3 helikopter ile bazı ambulans ve itfaiye araçları da ayrıldı.

Sabah erken saatlerde Türkiye'den gelen arama kurtarma ekibi ve uzmanların da yer aldığı çalışmalar sırasında, basın mensuplarının bölgeden yaklaşık bir kilometre uzaklıktan gelişmeleri takip etmesine izin verildi.

Düşen uçağın kara kutusu bulunmuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
